Позачергова сесія Кременчуцької районної ради відбудеться 16 грудня
Сьогодні, 17:42
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Пленарне засідання розпочнеться о 10.00, одночасно з початком десятої сесії Кременчуцької міської ради
Дев'ята позачергова сесія Кременчуцької районної ради восьмого скликання відбудеться 16 грудня, одночасно з сесією Кременчуцької міської ради. Розпорядження про це 14 грудня підписав чинний голова райради Дмитро Колотієвський.
Пленарне засідання розпочнеться о 10.00 у великому залі адміністративного приміщення районної ради за адресою: Кременчук, вул. Соборна, 14/23.
Питання, які пропонується винести на розгляд ради:
- Про внесення змін до розподілу між бюджетами залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року
- Про затвердження районної комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Кременчуцького району на 2022-2024
- Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату Кременчуцької районної ради на 2022 рік
- Про надбавку за вислугу років голові Кременчуцької районної ради
- Про затвердження розпоряджень голови районної ради
- Про розірвання договору оперативного управління
- Про створення тимчасової контрольної комісії Ради
- Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року
- Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького району
- Про схвалення прогнозу районного бюджету Кременчуцького району на 2022-2024 роки
- Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації
- Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)
- Про районний бюджет Кременчуцького району на 2022 рік
- Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню
- Про передачу рухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району в комунальну власність Кам’янопотоківської сільської ради
- Про безоплатну передачу нерухомого майна (адміністративний будинок районної ради) в комунальну власність Кам’янопотоківської сільської ради
З проєктами рішень з даних питань можна ознайомитися на сайті Кременчуцької районної ради.
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