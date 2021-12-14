Позачергова сесія Кременчуцької районної ради відбудеться 16 грудня

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Дев'ята позачергова сесія Кременчуцької районної ради восьмого скликання відбудеться 16 грудня, одночасно з сесією Кременчуцької міської ради. Розпорядження про це 14 грудня підписав чинний голова райради Дмитро Колотієвський.

Пленарне засідання розпочнеться о 10.00 у великому залі адміністративного приміщення районної ради за адресою: Кременчук, вул. Соборна, 14/23.

Питання, які пропонується винести на розгляд ради:

Про внесення змін до розподілу між бюджетами залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року

Про затвердження районної комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Кременчуцького району на 2022-2024

Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату Кременчуцької районної ради на 2022 рік

Про надбавку за вислугу років голові Кременчуцької районної ради

Про затвердження розпоряджень голови районної ради

Про розірвання договору оперативного управління

Про створення тимчасової контрольної комісії Ради

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року

Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького району

Про схвалення прогнозу районного бюджету Кременчуцького району на 2022-2024 роки

Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації

Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)

Про районний бюджет Кременчуцького району на 2022 рік

Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню

Про передачу рухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району в комунальну власність Кам’янопотоківської сільської ради

Про безоплатну передачу нерухомого майна (адміністративний будинок районної ради) в комунальну власність Кам’янопотоківської сільської ради

З проєктами рішень з даних питань можна ознайомитися на сайті Кременчуцької районної ради.