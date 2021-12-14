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Кременчук, Полтавщина

Позачергова сесія Кременчуцької районної ради відбудеться 16 грудня

Сьогодні, 17:42 Переглядів: 192

Пленарне засідання розпочнеться о 10.00, одночасно з початком десятої сесії Кременчуцької міської ради

Дев'ята позачергова сесія Кременчуцької районної ради восьмого скликання відбудеться 16 грудня, одночасно з сесією Кременчуцької міської ради. Розпорядження про це 14 грудня підписав чинний голова райради Дмитро Колотієвський.

Пленарне засідання розпочнеться о 10.00 у великому залі адміністративного приміщення районної ради за адресою: Кременчук, вул. Соборна, 14/23.

Питання, які пропонується винести на розгляд ради:

  • Про внесення змін до розподілу між бюджетами залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року
  • Про затвердження районної комплексної Програми розвитку місцевого самоврядування Кременчуцького району на 2022-2024
  • Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату Кременчуцької районної ради на 2022 рік
  • Про надбавку за вислугу років голові Кременчуцької районної ради
  • Про затвердження розпоряджень голови районної ради 
  • Про розірвання договору оперативного управління
  • Про створення тимчасової контрольної комісії Ради
  • Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців 2021 року
  • Про списання дебіторської заборгованості районного бюджету Кременчуцького району
  • Про схвалення прогнозу районного бюджету Кременчуцького району на 2022-2024 роки
  • Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації
  • Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)
  • Про районний бюджет Кременчуцького району на 2022 рік
  • Про затвердження переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню
  • Про передачу рухомого майна зі спільної власності територіальних громад сіл Кременчуцького району в комунальну власність Кам’янопотоківської сільської ради
  • Про безоплатну передачу нерухомого майна (адміністративний будинок районної ради) в комунальну власність Кам’янопотоківської сільської ради 

З проєктами рішень з даних питань можна ознайомитися на сайті Кременчуцької районної ради.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: сесія райрада засідання
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