Опалення, якого не  було: кременчужанам зроблять перерахунок за два дні

Йдеться про аварійну ситуацію на тепломагістралі
За послуги з опалення та гарячого водопостачання, надані не в повному обсязі споживачам на минулому тижні, Кременчуцька ТЕЦ зробить перерахунок за дві доби. Про такі домовленості з надавачем послуг повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні депутатської бюджетної комісії 14 грудня.
Нагадаємо, наприкінці минулого тижня сталася аварія на магістральній тепломережі в районі пивзаводу, через що пів Кременчука залишилося без опалення.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.