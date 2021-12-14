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Кременчук, Споживач

Опалення, якого не  було: кременчужанам зроблять перерахунок за два дні

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 605 Коментарів: 2

Йдеться про аварійну ситуацію на тепломагістралі

За послуги з опалення та гарячого водопостачання, надані не в повному обсязі споживачам на минулому тижні, Кременчуцька ТЕЦ зробить перерахунок за дві доби. Про такі домовленості з надавачем послуг повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні депутатської бюджетної комісії 14 грудня.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня сталася аварія на магістральній тепломережі в районі пивзаводу, через що пів Кременчука залишилося без опалення.

«У будь-який момент може порвати» - ось яка послуга з опалення надається кременчужанам за великі гроші
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення тепло перерахунок КремТЕЦ
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Коментарі: 2

154
КАПУША:
Сьогодні, 13:50

Ага! Вони ще за жовтень не зробили перерахунок, коли пізніше підключали опалення


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waxettio:
Сьогодні, 13:58

все хорошо! виталику откатов занесут еще больше!


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