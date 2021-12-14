Опалення, якого не було: кременчужанам зроблять перерахунок за два дні

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 605 Коментарів: 2

За послуги з опалення та гарячого водопостачання, надані не в повному обсязі споживачам на минулому тижні, Кременчуцька ТЕЦ зробить перерахунок за дві доби. Про такі домовленості з надавачем послуг повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні депутатської бюджетної комісії 14 грудня.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня сталася аварія на магістральній тепломережі в районі пивзаводу, через що пів Кременчука залишилося без опалення.