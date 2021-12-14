На Третьому Занасипі з'явиться сучасна зона відпочинку

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 504 Коментарів: 2

У Кременчуці розпочали реалізацію проєкту Громадського бюджету-2020 «Сквер Книжковий» на вулиці Мічуріна, 73. Про це повідомила пресслужба виконкому Кременчуцької міської ради на своїй Facebook-сторінці.

Минулого року у програмі «Громадський бюджет Кременчука» здобув перемогу проєкт сквер «Книжковий». Завдяки впровадженню його в життя на території Третього Занасипі з’явиться нова, сучасна, благоустроєна зона відпочинку.

Наразі будівельники розпочали укладати плитку на тротуарній частині майбутнього скверу. Після цього тут будуть проведені роботи з озеленення та благоустрою території: висадять дерева, облаштують клумби, встановлять лави для відпочинку.