Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук

На Третьому Занасипі з'явиться сучасна зона відпочинку

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 504 Коментарів: 2

 

Днями в Кременчуці розпочали реалізацію проєкту Громадського бюджету-2020

У Кременчуці розпочали реалізацію проєкту Громадського бюджету-2020 «Сквер Книжковий» на вулиці Мічуріна, 73. Про це повідомила пресслужба виконкому Кременчуцької міської ради на своїй Facebook-сторінці.

Минулого року у програмі «Громадський бюджет Кременчука» здобув перемогу проєкт сквер «Книжковий». Завдяки впровадженню його в життя на території Третього Занасипі з’явиться нова, сучасна, благоустроєна зона відпочинку.

Наразі будівельники розпочали укладати плитку на тротуарній частині майбутнього скверу. Після цього тут будуть проведені роботи з озеленення та благоустрою території: висадять дерева, облаштують клумби, встановлять лави для відпочинку.

2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: Громадський бюджет сквер проєкт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 2

684
shtai:
Сьогодні, 13:52

Чомусь спершу прочитав як "розпил реалізації проєкту"


2 0
561
ankrem:
Сьогодні, 14:01

Больше плитки, больше.

Как то проект с реализацией расходятся 


2 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх