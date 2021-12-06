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Святий Миколай у Кременчуці даруватиме подарунки за новорічну іграшку та вертеп

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 295

 

Головно умова - зробити всією родиною 

Святий Миколай запрошує кременчуцьких дітлахів до створення казкового настрою всією родиною. До 13 грудня необхідно зробити іграшку або вертеп (в залежності від віку) й надіслати фото чарівнику. Три найкращі - отримають подарунки. 

Умови конкурсу:

Якщо тобі від 5 до 11 років зі своїми батьками зроби до 13 грудня якусь цікаву та оригінальну новорічну ялинкову іграшку, сфотографуй її та надішли фото Миколаю. Він зі своїми помічниками обере трійку найкращих, які отримають подарунок.

А якщо ти уже підліток і тобі від 12 до 16 років – виготови власноруч зі своїми батьками Різдвяний вертеп, сфотографуй його і до 13 грудня надішли фото (у телеграмі чи фейсбуці).

- Три найоригінальніші також отримають від мене подарунок. Єдина умова – до виготовлення робіт має долучитися вся сім'я. Давайте створимо святковий настрій, незважаючи на будь-які карантинні обмеження! - повідомив Святий Миколай на своїй сторінці в фейсбуці
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Автор: Альона Душенко
Теги: Святий Миколай конкурс
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