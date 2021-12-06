У Полтаві чоловік пограбував «Шаурму», але далеко не втік

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У неділю, 5 грудня, близько 14.00, у Полтаві невідомий в Київському районі міста пограбував кіоск «Шаурма». Про це повідомляє пресслужба поліції.

У ході роботи слідчо-оперативна група встановила, що на вулиці Великотирнівській невідомий чоловік зайшов до приміщення кіоску зі службового входу. Погрожуючи продавцю фізичною розправою, він заволодів грошима з каси та втік.

- Оперативники та слідчі швидко з’ясували портретні та антропометричні характеристики нападника і передали орієнтування всім нарядам поліції обласного центру. Менше ніж пів години знадобилося поліцейським, щоб вирахувати та затримати фігуранта. Ним виявився 32-річний місцевий чоловік, який вже мав проблеми із законом. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На часі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу, - повідомив Павло Корсун, т.в.о. начальника відділу №1 (Київський район) Полтавського райуправління поліції.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. У разі визнання вини судом фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.