У Полтаві чоловік пограбував «Шаурму», але далеко не втік

У неділю, 5 грудня, близько 14.00, у Полтаві невідомий в Київському районі міста пограбував кіоск «Шаурма». Про це повідомляє пресслужба поліції.
У ході роботи слідчо-оперативна група встановила, що на вулиці Великотирнівській невідомий чоловік зайшов до приміщення кіоску зі службового входу. Погрожуючи продавцю фізичною розправою, він заволодів грошима з каси та втік.
За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. У разі визнання вини судом фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.
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