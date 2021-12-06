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Надзвичайні новини

П'яний кременчужанин вчинив стрілянину в під'їзді

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 861

 

Наполохані сусіди викликали поліцію

4 грудня, близько 18.40, у Кременчуці в під'їзді однієї з багатоповерхівок сталася стрілянина. На місце події прибули слідчо-оперативна група кременчуцької поліції, група реагування батальйону поліції особливого призначення поліції Полтавщини та наряди патрульної поліції.

Як повідомили у пресслужбі поліції, правоохоронці встановили причетність до правопорушення 38-річного мешканця будинку. За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, стріляв у повітря на сходинковому майданчику.

- Під час проведення першочергових слідчих дій, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, слідчі вилучили набої, гільзи, зброю та наркотичні засоби. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження, - повідомив Андрій Власенко, начальник  Кременчуцького райуправління поліції.

За вказаним фактом слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: стрілянина
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