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Надзвичайні новини, Полтавщина

Хотіла втекти до коханого: 18-річна дівчина зімітувала своє викрадення

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 713

 

Її затримали на кордоні з Росією

4 листопада, близько 21.45, до Миргородського районного відділу поліції надійшла інформація від 39-річної жительки Великосорочинської територіальної громади про зникнення її 18-річної доньки. Жінка повідомила, що цього дня, близько 16.00, донька пішла до сільського магазину, але додому не повернулася. А через годину після зникнення до заявниці та родичів почали надходити голосові повідомлення в соцмережах з інформацією про викрадення дівчини та вимогами негайно перерахувати гроші на банківський рахунок.

Як повідомили у пресслужбі поліції, отримавши інформацію від матері, вони негайно приступили до пошуків зниклої дівчини. За дорученням керівництва ГУНП області до пошукової роботи приступили не лише оперативні підрозділи Миргорода, а й найдосвідченіші працівники карного розшуку обласного Главку, кіберполіція Полтавщини та інші служби. Також, для встановлення місця перебування дівчини, поліцейські передали орієнтування  оперативним підрозділам сусідніх областей і невдовзі отримали позитивний результат.

Близько 1.00, 5 листопада, надійшла інформація  від колег із Харківщини, що зниклу дівчину знайшли на автошляху «Харків-Щербаківка» (Дергачівський район), на міжнародному автомобільному пропуску «Гоптівка». Дівчина намагалася перетнути державний кордон України з Росією.

- Під час спілкування з поліцейськими 18-річна мешканка Полтавщини пояснила, що мала намір таємно перетнути державний кордон і виїхати до міста Ставропіль (Росія), бо там на неї начебто чекав 16-річний хлопець, з яким вона познайомилася через соціальну мережу Інтернет. Також дівчина пояснила, що історію з викраденням і вимаганням грошей вигадала сама, бо знала, що  батьки не схвалюють такі відносини з невідомим хлопцем. Та й грошей для переїзду в сусідню країну в неї не було, - повідомив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

На часі втікачка перебуває в колі рідних. Її життю нічого не загрожує. Поліція вивчає обставини та мотиви вчинку дівчини та проводить превентивні заходи з родиною.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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