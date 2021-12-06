Хотіла втекти до коханого: 18-річна дівчина зімітувала своє викрадення

4 листопада, близько 21.45, до Миргородського районного відділу поліції надійшла інформація від 39-річної жительки Великосорочинської територіальної громади про зникнення її 18-річної доньки. Жінка повідомила, що цього дня, близько 16.00, донька пішла до сільського магазину, але додому не повернулася. А через годину після зникнення до заявниці та родичів почали надходити голосові повідомлення в соцмережах з інформацією про викрадення дівчини та вимогами негайно перерахувати гроші на банківський рахунок.
Як повідомили у пресслужбі поліції, отримавши інформацію від матері, вони негайно приступили до пошуків зниклої дівчини. За дорученням керівництва ГУНП області до пошукової роботи приступили не лише оперативні підрозділи Миргорода, а й найдосвідченіші працівники карного розшуку обласного Главку, кіберполіція Полтавщини та інші служби. Також, для встановлення місця перебування дівчини, поліцейські передали орієнтування оперативним підрозділам сусідніх областей і невдовзі отримали позитивний результат.
Близько 1.00, 5 листопада, надійшла інформація від колег із Харківщини, що зниклу дівчину знайшли на автошляху «Харків-Щербаківка» (Дергачівський район), на міжнародному автомобільному пропуску «Гоптівка». Дівчина намагалася перетнути державний кордон України з Росією.
На часі втікачка перебуває в колі рідних. Її життю нічого не загрожує. Поліція вивчає обставини та мотиви вчинку дівчини та проводить превентивні заходи з родиною.
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