До 30-річчя ЗСУ запустили челендж «30 днів вдячності»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 299

Військові та цивільні запишуть короткі відео, в яких покажуть, що або кого саме захищають наші армійці

До 30-ї річниці створення Збройних Сил України Міністерство оборони та Генеральний штаб спільно з фондом «Повернись живим» запускають челендж «30 днів вдячності». Військові та цивільні запишуть короткі відео, в яких покажуть, що або кого саме захищають наші армійці.

Розпочав челендж Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний. У дописі він зауважив, що передусім захищає українське майбутнє - дітей та європейський вибір України.

Щоб долучитися до челенджу, потрібно зняти коротке відео тривалістю 5-10 секунд. У кадрі має бути військовий у повний зріст й дивитися в камеру. Через кілька секунд після початку запису камера має оминати військового, щоб глядач побачив за ним те, що він захищає (діти, прапор України, мирне місто тощо).

Знімати та публікувати відео можна з 1 до 30 грудня, щоб символічно подякувати ЗСУ за захист країни та всіх нас.

Також ВМС ЗСУ опублікував відео Разом до перемоги: