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Кременчук, Споживач, Все о субсидиях

Кременчужани тепер можуть оформити субсидію та пенсії через портал «Дія»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 506

 

Щоб отримати нову електронну послугу з оформлення субсидій, треба зробити 21 крок, з'ясував «ТелеграфЪ»

Подати заявку на призначення субсидії чи оформити пенсію тепер можна через портал «Дія». Про запуск нових онлайн-послуг повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у фейсбуку.

«Відтепер на порталі Дія можна оформити субсидії, подати заявку на призначення або перерахунок пенсії, отримати довідки ОК-5 та ОК-7. Більше не потрібно приносити купу паперів чи сидіти в чергах, щоб отримати ці послуги. Адже все тепер можна зробити, не виходячи з дому. Достатньо заповнити анкету, подати заявку чи згенерувати потрібну довідку в декілька кліків», - написав Денис Шмигаль.

ТЪ перейшов у новий розділ, де можна подати заявку на субсидію (треба обрати зі списку послуг). На сайті є детальний опис послуги. Вказано, що оформлення заявки займе 30 хвилин. Очікувати рішення про призначення (чи не призначення) субсидії — 30 днів.

 

Щоб отримати послугу, треба авторизуватися одним із способів.

 

Далі «Дія» приведе на заявку з оформлення субсидії: потрібно буде зробити 21 крок до мети. (Ми не робили, лише подивилися на початку, як це працює.)

 

Як працюватимуть органи соцзахисту з отриманими заявками? Як повідомили у Крюківському УСЗН, якщо заявка, що надійшла через «Дію», міститиме помилки — громадянин про це дізнається також через «Дію», і там же йому буде запропоновано подати заявку заново. (Такий самий алгоритм діяв і з порталом Мінсоцполітики, через який можна подати заяву онлайн). До речі, ця опція також залишилась. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: субсидия субсидія Дія
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