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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В Україні закінчилася AstraZeneca: що робити кременчужананм, які чекають другу дозу

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 583 Коментарів: 2

 

Можна ревакцинуватися іншими мРНК-вакцинами

До нашої редакції зателефонувала кременчужанка Лариса і розповіла, що її дочка місяць тому щепилася від коронавірусу вакциною AstraZeneca, тепер прийшов час їй робити другу дозу, але в центрах вакцинації AstraZeneca немає. Директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа повідомив ТЪ, що зараз ця вакцина відсутня по всій Україні.

За протоколами МОЗ, щоб не порушувати терміни імунізації, у такому випадку рекомендують щепитися другою дозою Pfizer або Moderna, бо це є мРНК-вакцини, вони ідентичні за своїм механізмом дії, тому є взаємозамінними.

Координатор-логіст вакцинації від COVID-19 у регіоні Ольга Бастаногова поінформувала ТЪ, що поставка AstraZeneca надійде в Україну найближчим часом у якості гуманітарної допомоги з Польщі. За даними Міністертва охорони здоров'я, вакцина очікується на цьому тижні.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: rbc.ru
Теги: вакцинація вакцина AstraZeneca Moderna Pfizer
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Коментарі: 2

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limon4ik:
Сьогодні, 13:13

У Великобританії ввели обмеження на використання цієї вакцини людям молодше 40 років після побічних дій викликаних цією вакциною, внаслідок чого померло 74 людини і судячи з обмежень доволі молоді люди, а як в нашій країні

 

До 24 листопада 2021 року MHRA отримувало звіти про 427 випадків серйозних тромбоемболічних явищ (згустків крові) із супутньою тромбоцитопенією (низький рівень тромбоцитів) у Великобританії після вакцинації вакциною проти COVID-19 AstraZeneca. 47 з 426 після другої дози. З 427 повідомлень 215 припали на жінок, а 208 – на чоловіків у віці від 18 до 93 років. Загальний рівень летальних випадків становив 17% із 74 смертями, шість з яких відбулися після другої дози. www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactio
ns/coronavirus-vaccine-summary-of-yellow-card-reporting

 


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Snark:
Сьогодні, 13:42

Цитата: limon4ik

У Великобританії ввели обмеження на використання цієї вакцини людям молодше 40 років після побічних дій викликаних цією вакциною, внаслідок чого померло 74 людини і судячи з обмежень доволі молоді люди, а як в нашій країні

 

Як то кажуть, такоє. На сьогодні у Великій Британії здійснено 118779554 щепленя (мапа Хопкінса). Переважно щеплювали власною АстраЗенекою. З понад 118 млн щеплень лише 74 спричинили смерть - і то, якщо доведено прямий зв"язок. Летальність 0,0000623%. По-вашому це багато?! Яка смертність після щеплень від дифтеріїї/правця/грипу і т.д? Вона ж теж є


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