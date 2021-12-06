В Україні закінчилася AstraZeneca: що робити кременчужананм, які чекають другу дозу

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 583 Коментарів: 2

До нашої редакції зателефонувала кременчужанка Лариса і розповіла, що її дочка місяць тому щепилася від коронавірусу вакциною AstraZeneca, тепер прийшов час їй робити другу дозу, але в центрах вакцинації AstraZeneca немає. Директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа повідомив ТЪ, що зараз ця вакцина відсутня по всій Україні.

За протоколами МОЗ, щоб не порушувати терміни імунізації, у такому випадку рекомендують щепитися другою дозою Pfizer або Moderna, бо це є мРНК-вакцини, вони ідентичні за своїм механізмом дії, тому є взаємозамінними.

Координатор-логіст вакцинації від COVID-19 у регіоні Ольга Бастаногова поінформувала ТЪ, що поставка AstraZeneca надійде в Україну найближчим часом у якості гуманітарної допомоги з Польщі. За даними Міністертва охорони здоров'я, вакцина очікується на цьому тижні.