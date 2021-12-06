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На Полтавщині розшукують 14-річну Анастасію Фомкіну

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 090

Якщо ви щось знаєте про дівчину - повідомте в поліцію 

Полтавське районне управління поліції розшукує 14-річну Анастасію Фомкіну з села Затурине Полтавського району.

Як повідомили у пресслужбі поліції, дівчина 5 грудня пішла з дому і до сьогодні не повернулася.

Прикмети неповнолітньої: зріст 158 см, худорлявої статури, волосся довге, каштанового кольору, очі сірі. На момент зникнення була одягнена у сіру куртку, рожеву шапку, фіолетові штани, чорні чоботи.

Якщо ви щось знаєте про дівчину - повідомте до відділу №2 Полтавського  районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, 099-044-73-79, 050-606-29-19, або 102.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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