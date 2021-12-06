На Полтавщині розшукують 14-річну Анастасію Фомкіну

Полтавське районне управління поліції розшукує 14-річну Анастасію Фомкіну з села Затурине Полтавського району.
Як повідомили у пресслужбі поліції, дівчина 5 грудня пішла з дому і до сьогодні не повернулася.
Прикмети неповнолітньої: зріст 158 см, худорлявої статури, волосся довге, каштанового кольору, очі сірі. На момент зникнення була одягнена у сіру куртку, рожеву шапку, фіолетові штани, чорні чоботи.
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