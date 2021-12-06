Кременчужани можуть відправити подарунок у якості таємного Санти – і отримати у відповідь

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1

Кременчужан запрошують до участі у всеукраїнському обміні новорічними подарунками, який запустив OLX. До 26 грудня кожен бажаючий може придбати невеликий презент, надіслати його у святкову резиденцію та гарантовано отримати свій.

Як взяти участь:

відвідати сайт svyato.olx.ua; обрати подарунок у трьох цінових групах: 80-150 грн, 151-250 грн та 251+ грн серед товарів на платформі OLX; замовити товар через OLX доставка (при оформленні обрати Укрпошту, місто – OLX Свято, відділення – святкова резиденцiя); зберегти номер накладної Укрпошти після підтвердження продавцем угоди з OLX доставка та заповнити форму на сайті кампанії OLX Свято; очікувати на свій новорічний сюрприз.

Відправлення подарунків Укрпошта здійснюватиме протягом грудня 2021 та січня 2022. Спочатку всі пакунки надійдуть до резиденції під назвою OLX Свято, а звідти — відправляться до поштових відділень отримувачів. Доставка подарунків по Україні для всіх учасників, які

бажають створити свято, буде повністю безкоштовною.