Кременчужани можуть відправити подарунок у якості таємного Санти – і отримати у відповідь

Кременчужан запрошують до участі у всеукраїнському обміні новорічними подарунками, який запустив OLX. До 26 грудня кожен бажаючий може придбати невеликий презент, надіслати його у святкову резиденцію та гарантовано отримати свій.
Як взяти участь:
Відправлення подарунків Укрпошта здійснюватиме протягом грудня 2021 та січня 2022. Спочатку всі пакунки надійдуть до резиденції під назвою OLX Свято, а звідти — відправляться до поштових відділень отримувачів. Доставка подарунків по Україні для всіх учасників, які
бажають створити свято, буде повністю безкоштовною.
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