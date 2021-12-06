На мосту авто збило студента на велосипеді: шукають свідків

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 521 Коментарів: 3

Сьогодні, 6 грудня, близько 10.00 в районі Крюківського мосту (зі сторони Крюкова) водій на чорній машині збив велосипедиста-студента КрНУ та покинув місце ДТП. Про це очевидці повідомляють у соцмережах

Як повідомили у пресслужбі поліції, авто дійсно зачепило велосипедиста, він впав, але сам поїхав з місця ДТП. Згодом студент звернувся по допомогу в медпункт КрНУ. Він має незначні травми.

Якщо ви стали свідком події - повідомте на лінію 102.