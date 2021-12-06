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Надзвичайні новини

На мосту авто збило студента на велосипеді: шукають свідків

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 521 Коментарів: 3

Якщо бачили щось - повідомте в поліцію

Сьогодні, 6 грудня, близько 10.00 в районі Крюківського мосту (зі сторони Крюкова) водій на чорній машині збив велосипедиста-студента КрНУ та покинув місце ДТП. Про це очевидці повідомляють у соцмережах

Як повідомили у пресслужбі поліції, авто дійсно зачепило велосипедиста, він впав, але сам поїхав з місця ДТП. Згодом студент звернувся по допомогу в медпункт КрНУ. Він має незначні травми.

Якщо ви стали свідком події - повідомте на лінію 102.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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Коментарі: 3

5
herda:
Сьогодні, 13:41

Камеры висят в том районе, возмите запись))

 

 


7 0
232
БРАТ:
Сьогодні, 13:44

Цитата: herda

Камеры висят в том районе, возмите запись))

 

 

там ще й знак висить про заборону проїзду велосипедістів по мосту!!!


4 0
301
Olexander:
Сьогодні, 13:53

Цитата: БРАТ
про заборону проїзду велосипедістів по мосту!!!
керуючись цим знаком ,водій не винен ,чому тоді поїхав ? Міг би допомогти .


1 0

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