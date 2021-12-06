На Полтавщині нагородили переможців конкурсу «Мій бізнес» серед учасників АТО/ООС

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У конференц-залі центру «Дія. Бізнес», 1 грудня, відбулося урочисте нагородження перших переможців конкурсу «Мій бізнес» серед учасників АТО/ООС та членів їх родин. Привітали переможців голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, заступник голови Полтавської облдержадміністрації Максим Калінін, директор центру «Дія. Бізнес» Альона Гончаренко. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Олександр Лемешко, зокрема, наголосив на соціальній значущості даного проєку.

- Це дійсно важливий проєкт, який передбачає допомогу в ресоціалізації та реабілітації учасників АТО/ООС, – зазначив Олександр Лемешко. – Наші захисники з честю виконали свій військовий обов’язок захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Тож наший обов’язок – надати демобілізованим військовослужбовцям дієву підтримку в розвитку власної справи. Упевнений, що цей проєкт сприятиме розвитку підприємства в нашій області.

12 переможцям вручили сертифікати на отримання грошових премій.

Нагадаємо, конкурс «Мій бізнес» серед учасників АТО/ООС та членів їх родин започаткований Полтавською облдержадміністрацією в 2021 році. Розмір премії становить 25 000 грн, 23 000 грн та 21 000 грн. У ньому можуть брати участь демобілізовані (звільнені) учасники АТО/ООС, члени їх родин та члени родин загиблих (померлих) учасників АТО/ООС. До участі в конкурсі приймаються бізнес-проєкти за напрямками: