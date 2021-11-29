Зима близько: куди звертатись кременчуцьким водіям, якщо потраплять у біду на дорозі

В Укравтодорі вже підготували перелік номерів телефонів, за якими водії можуть взимку звертатись за допомогою, якщо на дорозі потрапили у складну ситуацію – замети, заноси тощо.
- Рекомендуємо зберегти про всяк випадок номери телефонів диспетчерів Служб автомобільних доріг у областях. Це найактуальніші дані. Диспетчерам можна зателефонувати у будь-який час, якщо потрапили у надзвичайну ситуацію на дорозі. Вам обов’язково допоможуть, – йдеться у повідомленні.
- Вінницька область +380432670192
- Волинська область +380332785488, +380332250568, +380503399741
- Донецька область +380504507998
- Дніпропетровська область +380950097090, +380567912279
- Житомирська область +380412470534, +380412470535, +380985608599
- Закарпатська область +380501005570, +380312659451
- Запорізька область +3806178764 30, +380617875435
- Івано-Франківська область +380342549303, +380342722228, +380673403962
- Київська область +380442000470
- Кіровоградська область +380522378973, +380686646422
- Луганська область +380645708206, +380503051649
- Львівська область +380322630369, +380673708067, +380322367116
- Миколаївська область +380512675131, +380688868800
- Одеська область +380504171750, +380487531518, +380675756886
- Полтавська область +380504098001
- Рівненська область +380362264610, +380504350828
- Сумська область +380542700281, +380503075692
- Тернопільська область +380673544383, +380352524150
- Харківська область +380573368344
- Херсонська область +380552366736 +380552367766
- Хмельницька область +380382783253, +380382783259, +380382789909
- Черкаська область +380472317819, +380678093117
- Чернівецька область +380372583884, +380372531506
- Чернігівська область +380462661893, +380 (95) 271 43 74
- Аналітично-диспетчерська група Укравтодору: +380442871140.