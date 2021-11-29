Зима близько: куди звертатись кременчуцьким водіям, якщо потраплять у біду на дорозі

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 659

В Укравтодорі вже підготували перелік номерів телефонів, за якими водії можуть взимку звертатись за допомогою, якщо на дорозі потрапили у складну ситуацію – замети, заноси тощо.

- Рекомендуємо зберегти про всяк випадок номери телефонів диспетчерів Служб автомобільних доріг у областях. Це найактуальніші дані. Диспетчерам можна зателефонувати у будь-який час, якщо потрапили у надзвичайну ситуацію на дорозі. Вам обов’язково допоможуть, – йдеться у повідомленні.