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Зима близько: куди звертатись кременчуцьким водіям, якщо потраплять у біду на дорозі

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 659

 

Запишіть у телефон

В Укравтодорі вже підготували перелік номерів телефонів, за якими водії можуть взимку звертатись за допомогою, якщо на дорозі потрапили у складну ситуацію – замети, заноси тощо. 

- Рекомендуємо зберегти про всяк випадок номери телефонів диспетчерів Служб автомобільних доріг у областях. Це найактуальніші дані. Диспетчерам можна зателефонувати у будь-який час, якщо потрапили у надзвичайну ситуацію на дорозі. Вам обов’язково допоможуть, – йдеться у повідомленні. 
  • Вінницька область +380432670192
  • Волинська область +380332785488, +380332250568, +380503399741
  • Донецька область +380504507998
  • Дніпропетровська область +380950097090, +380567912279
  • Житомирська область +380412470534, +380412470535, +380985608599
  • Закарпатська область +380501005570, +380312659451
  • Запорізька область +3806178764 30, +380617875435
  • Івано-Франківська область +380342549303, +380342722228, +380673403962
  • Київська область +380442000470
  • Кіровоградська область +380522378973, +380686646422
  • Луганська область +380645708206, +380503051649
  • Львівська область +380322630369, +380673708067, +380322367116
  • Миколаївська область +380512675131, +380688868800
  • Одеська область +380504171750, +380487531518, +380675756886
  • Полтавська область +380504098001
  • Рівненська область +380362264610, +380504350828
  • Сумська область +380542700281, +380503075692
  • Тернопільська область +380673544383, +380352524150
  • Харківська область +380573368344
  • Херсонська область +380552366736 +380552367766
  • Хмельницька область +380382783253, +380382783259, +380382789909
  • Черкаська область +380472317819, +380678093117
  • Чернівецька область +380372583884, +380372531506
  • Чернігівська область +380462661893, +380 (95) 271 43 74
  • Аналітично-диспетчерська група Укравтодору: +380442871140.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укравтодор
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