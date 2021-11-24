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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Хокеїсти «Білого Барсу» не вийшли на гру проти «Кременчука»

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 630

 

Команді зарахують технічну поразку

Сьогодні, 24 листопада, хокейний клуб «Кременчук» мав зіграти проти «Білого Барсу» в Білій Церкві. Проте суперник не вийшов на лід. 

Спортивний департамент Української хокейної ліги повідомив:

 - У зв'язку з тим, що ХК «Білий Барс» ухвалив рішення знятися з чемпіонату УХЛ, матч між «Білим Барсом» та «Кременчуком», запланований до проведення 24 листопада о 18:45, не відбудеться, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Федерація хокею України прийняла рішення зняти «Донбас» та «Краматорськ» з числа учасників регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Причина – клуби тричі порушили регламент ФХУ, виставивши на матчі тимчасово відлучених хокеїстів.

Без «Донбасу» та «Краматорська»: Одразу двох суперників ХК «Кременчук» зняли з чемпіонату

Слідом за двома донецькими командами рішення знятися з чемпіонату прийняли «Білий Барс» та «Маріуполь». Частина з цих команд вже заявила, що готуватиметься до матчів нового чемпіонату - Суперліги, яку нещодавно створили. 

В Україні заснували хокейну Суперлігу без ХК «Кременчук»
Станом на 24 листопада лідером чемпіонату УХЛ є київський «Сокіл». За умови зняття з чемпіонат 4 клубів - догравати чемпіонат теоретично залишаються ще 4 команди: ХК «Кременчук», київський «Сокіл», харківський «Рулав Одд» та херсонський «Дніпро». 
 
Доповнено 
Суперліга орієнтовно стартує на початку грудня. На даний момент участь підтвердили: ХК «Маріуполь», ХК «Краматорськ», ХК «Донбас» (Донецьк), ХК «Білий Барс» (Біла Церква), новостворений СК «Сокіл» (Київ), ХК «Молода Гвардія» (Дружківка). Чекають на відповідь від МХК «Динамо» (Харків).
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Білий Барс
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