Хокеїсти «Білого Барсу» не вийшли на гру проти «Кременчука»

Сьогодні, 24 листопада, хокейний клуб «Кременчук» мав зіграти проти «Білого Барсу» в Білій Церкві. Проте суперник не вийшов на лід.
Спортивний департамент Української хокейної ліги повідомив:
Нагадаємо, що Федерація хокею України прийняла рішення зняти «Донбас» та «Краматорськ» з числа учасників регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Причина – клуби тричі порушили регламент ФХУ, виставивши на матчі тимчасово відлучених хокеїстів.
Слідом за двома донецькими командами рішення знятися з чемпіонату прийняли «Білий Барс» та «Маріуполь». Частина з цих команд вже заявила, що готуватиметься до матчів нового чемпіонату - Суперліги, яку нещодавно створили.
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