Хто з кременчужан залишиться без світла 25 листопада: адреси

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 96

«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчуці 25 листопада. Причиною називають поведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 18.00 без електроенергії залишаться ті, хто мешкає за адресами:

вул. Житлобудівна;

вул. Вагонна;

вул. Кохнівська;

пров. Житлобудівний;

пров. Деповський;

пров. Межовий;

пр. Житлобудівний;

1-й пр. Кохнівський;

2-й пр. Кохнівський;

3-й пр. Кохнівський;

1-й туп. Парковий;

2-й туп. Парковий.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: