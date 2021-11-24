5 000 грн за імена «Гринчів», які викрали ялинки на Петрівці

Сьогодні, 18:51 Переглядів: 136

Мешканці мікрорайону та депутати будуть вдячні за будь-яку інформацію, щодо викрадених ялинок та зламаних дерев

У сквері Юність на Петрівці невідомі вкрали дві ялинки та зламали молоді дерева. Депутат Полтавської обласної ради Микола Корецький запропонував грошову винагороду за інформацію, яка зможе допомогти зловити шкідників.

5 000 грн пропонують за інформацію хто викопав ялинки і куди відніс та хто поламав маленькі деревця.