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5 000 грн за імена «Гринчів», які викрали ялинки на Петрівці

Сьогодні, 18:51 Переглядів: 136

 

Мешканці мікрорайону та депутати будуть вдячні за будь-яку інформацію, щодо викрадених ялинок та зламаних дерев

У сквері Юність на Петрівці невідомі вкрали дві ялинки та зламали молоді дерева. Депутат Полтавської обласної ради Микола Корецький запропонував грошову винагороду за інформацію, яка зможе допомогти зловити шкідників. 

5 000 грн пропонують за інформацію хто викопав ялинки і куди відніс та хто поламав маленькі деревця. 

- Нещодавно ми разом з вами завзято оновлювали сквер Юність, висаджуючи молоді деревця. Працювали усі разом: горіли руки до роботи, іскрились очі, адже завжди хочеться зробити все можливе, аби мікрорайон ставав кращим. Втішалися результатом ми теж разом, адже він приніс нам неабияке задоволення: 300 висаджених молодих дерев! Але раділи ми недовго... Не пройшло і тижня як чиясь лиха рука цілеспрямовано й послідовно поламала цілий ряд молодих дерев! Не встигли ми оговтатися від вандалів, як настала пора крадіїв: викопано дві красуні-ялинки, - звернувся до кременчужан Микола Корецький

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Автор: Альона Душенко
Теги: ялинки крадіжка Петрівка Микола Корецький
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