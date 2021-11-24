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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Уряд посилив карантин: у жовтій зоні до громадських закладів не пускатимуть без вакцинації

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 499

 

Як альтернатива – можна показати негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусної хвороби

24 листопада Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №1236 і посилив адаптивний карантин. Відтепер навіть у жовтій зоні до громадських закладів не пускатимуть без сертифікату про вакцинацію. Як альтернатива – можна показати негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання від коронавірусної хвороби.

Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності в цій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи та працювати без обмежень відповідного рівня, то нові правила не передбачають такої опціональності, - пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Тепер у жовтій зоні кафе, ресторани, спортзали, заклади культури та громадські установи зможуть працювати лише у тому випадку, якщо весь персонал щеплений хоча б однією дозою вакцини чи має результат негативного ПЛР-тесту або сертифікат про одужання. Це ж правило стосується і відвідувачів.

Віктор Ляшко наголосив, що у закладах мають не просто запитувати у відвідувачів про наявність COVID-сертифікату, але обов'язково зчитувати його QR-код у «Дії». За неналежну перевірку сертифікату власникам закладів загрожує штраф у сумі від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кременчук, і вся Полтавщина, знаходиться у помаранчевій зоні епіднебезпеки.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bbc.com
Теги: карантин вакцинація ковід-сертифікат карантинні обмеження ПЛР-тест
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