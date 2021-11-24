Уряд посилив карантин: у жовтій зоні до громадських закладів не пускатимуть без вакцинації

Як альтернатива – можна показати негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусної хвороби
24 листопада Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №1236 і посилив адаптивний карантин. Відтепер навіть у жовтій зоні до громадських закладів не пускатимуть без сертифікату про вакцинацію. Як альтернатива – можна показати негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання від коронавірусної хвороби.
Тепер у жовтій зоні кафе, ресторани, спортзали, заклади культури та громадські установи зможуть працювати лише у тому випадку, якщо весь персонал щеплений хоча б однією дозою вакцини чи має результат негативного ПЛР-тесту або сертифікат про одужання. Це ж правило стосується і відвідувачів.
Віктор Ляшко наголосив, що у закладах мають не просто запитувати у відвідувачів про наявність COVID-сертифікату, але обов'язково зчитувати його QR-код у «Дії». За неналежну перевірку сертифікату власникам закладів загрожує штраф у сумі від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.
Нагадаємо, Кременчук, і вся Полтавщина, знаходиться у помаранчевій зоні епіднебезпеки.
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