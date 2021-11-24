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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліцейські знайшли дитину раніше, ніж мама її загубила

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 323

 

Малий розглядав іграшки в магазині

На Полтавщині поліція менше ніж за 10 хвилин повернула матері зниклого 5-річного хлопчика.

Як повідомили у пресслужбі поліції, про зникнення дитини у Шевченківському районі Полтави 24 листопада, близько 12.30, на лінію 102 повідомила мати. Диспетчер центру управління нарядами негайно передав інформацію про зникнення хлопчика екіпажам поліції. І вже за 10 хвилин працівники батальйону поліції особливого призначення повернули їй дитину.

Як з’ясувалося, спецпризначенці потоваришували з хлопчиком ще до того, як отримали завдання на службовий планшет. О 12.25 до поліцейських звернулася жінка з проханням знайти батьків маленького хлопчика, який в магазині без дорослих.

Тієї миті, коли правоохоронці знайомилися з хлопчиком, який уважно розглядав іграшки на полицях, на гаджет надійшла інформація про зникнення дитини з її описом. На щастя, малюк і виявився тим самим зниклим хлопчиком, тож його швидко передали до рук матері.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дитина розшук Полтава
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