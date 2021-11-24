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У будинку на вулиці Чумацький Шлях люди місяць потерпали від холоду, бо не було опалення

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 276

 

Мешканці мають право скласти акт-претензію до керуючої компанії, аби їм не виставили рахунок за ті дні, коли вони сиділи без опалення. Але лише за умови, що у цей період у їхніх квартирах була температура нижче +18 градусів

20 листопада до редакції «Телеграфа» звернулася кременчужанка Ірина та розповіла, що у її будинку №1 на вулиці Чумацький Шлях місяць немає опалення – люди потерпають від холоду.

- Доброго дня, вже не знаємо, куди ще можна звернутися. На вулиці Чумацький Шлях, 1 в першому під'їзді (не знаю, як в інших) взагалі немає опалення. Моя свекруха 79 років від нескінченного холоду вже захворіла, в керуючу компанію звертаємося щодня, приїжджають, щось зливають, але тепла немає! У мерію зверталися теж, щонайменше 3 скарги є, а тепла так і немає! - написала Ірина.

Вона додала, що у її будинку вже 4 рази зливали воду (останній раз 19 листопада), але безрезультатно.

Щоб розібратися у ситуації, ТЪ звернувся до керуючої компанії «Будсервіс» (колишня «Місто для людей»), яка обслуговує будинок. У пресслужбі нам відповіли, що опалення не було, бо декілька днів поспіль теплопостачальна організація «Теплоенерго» не виходила на робочі параметри теплоносія (виконання температурного графіку, тиск і об'єм), тому у тепловій мережі не вистачало тиску для створення циркуляції теплоносія. І від «Будсервісу» це ніяк не залежить. 

«ТелеграфЪ» зв'язався з головним інженером «Теплоенерго» Русланом Радченком. Він заперечив те, що параметри теплоносія не відповідали нормі, і відповів, що котельня працює за нормальним температурним графіком, жодних проблем з нею немає. Крім того, Ірина уточнила нам, що на її стояку опалення в одній кімнаті є. А якби була проблема з теплоносієм – його взагалі б не було. Тоді ми знову звернулися до пресслужби керуючої компанії – і отримали 23 листопада таку відповідь:

Сьогодні, коли параметри наблизилися до нормативних, фахівці керуючої компанії «Будсервіс» виконали дренаж системи центрального опалення будинку. Опалення є, мешканці підтверджують.

І дійсно, Ірина повідомила ТЪ, що зранку 24 листопада батареї у будинку нарешті стали теплими. Тепер мешканці мають право скласти акт-претензію до керуючої компанії, аби їм не виставили рахунок за ті дні, коли вони сиділи без опалення. Але лише за умови, що у цей період у їхніх квартирах була температура нижче +18 градусів. Якщо вона була вищою за +18 градусів, то їм доведеться все одно оплачувати свої рахунки.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ekovolga63.ru
Теги: отопление скарга жалоба Будсервіс
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