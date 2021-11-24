Обережно, знижки: як не стати жертвою шахраїв у Чорну п'ятницю

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 329

Під приводом акцій та знижок шахраї нібито продають товар, а в результаті дізнаються дані банківських карток або просто зникають після оплати

В Україні напередодні Чорної п'ятниці активізувалися шахраї. Під приводом акцій та знижок вони нібито продають товар, а в результаті дізнаються дані банківських карток або просто зникають після оплати.

Злочинна схема досить проста: шахраї розміщують інформацію про продаж товару з величезною знижкою на різних платформах - від сайтів-одноденок до давно відомих ресурсів на кшталт OLX. Покупцям, які спокусилися на низьку вартість, пропонують зробити передплату, після чого впродовж кількох днів кажуть, що товар надіслано і він от-от надійде до поштового відділення. Коли ж цього не трапляється, продавець просто перестає виходити на зв'язок.

Як не стати жертвою шахраїв?

оплачувати товар лише після отримання та перевірки;

вибирати відомі магазини з репутацією, а невеликих продавців за можливості перевіряти;

ні в якому разі не переходити по лінках, які може надіслати продавець з проханням вказати реквізити.

Проте головне правило лише одне: не втрачайте здорового глузду і завжди перевіряйте інформацію, якщо виникла хоча б найменша підозра.