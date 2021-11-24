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Обережно, знижки: як не стати жертвою шахраїв у Чорну п'ятницю

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 329

 

Під приводом акцій та знижок шахраї нібито продають товар, а в результаті дізнаються дані банківських карток або просто зникають після оплати

В Україні напередодні Чорної п'ятниці активізувалися шахраї. Під приводом акцій та знижок вони нібито продають товар, а в результаті дізнаються дані банківських карток або просто зникають після оплати.

Злочинна схема досить проста: шахраї розміщують інформацію про продаж товару з величезною знижкою на різних платформах - від сайтів-одноденок до давно відомих ресурсів на кшталт OLX. Покупцям, які спокусилися на низьку вартість, пропонують зробити передплату, після чого впродовж кількох днів кажуть, що товар надіслано і він от-от надійде до поштового відділення. Коли ж цього не трапляється, продавець просто перестає виходити на зв'язок.

Як не стати жертвою шахраїв?

  • оплачувати товар лише після отримання та перевірки;

  • вибирати відомі магазини з репутацією, а невеликих продавців за можливості перевіряти;

  • ні в якому разі не переходити по лінках, які може надіслати продавець з проханням вказати реквізити.

Проте головне правило лише одне: не втрачайте здорового глузду і завжди перевіряйте інформацію, якщо виникла хоча б найменша підозра.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: чорна п'ятниця шахрайство знижки
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