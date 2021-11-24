Кременчужани можуть долучитися до створення маніфесту проти домашнього насильства

Всі учасники отримають тематичні інформаційні матеріали і матимуть можливість взяти участь у розіграші пакунків із брендованою продукцією «Розірви коло»
25 листопада з 14.00 до 16.00 у сквері імені Олега Бабаєва відбудеться створення унікального маніфесту проти домашнього насильства.
На помаранчевому банері усі бажаючі з зможуть написати свої меседжі проти домашнього насильства, побажання постраждалим і заклики щодо викорінення проблеми.
Написані слова будуть використані для створення соціальної реклами.
Всі учасники отримають тематичні інформаційні матеріали і матимуть можливість прийняти участь у розіграші пакунків із брендованою продукцією «Розірви коло».
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.