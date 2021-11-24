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Кременчужани можуть долучитися до створення маніфесту проти домашнього насильства

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 180

 

Всі учасники отримають тематичні інформаційні матеріали і матимуть можливість взяти участь у розіграші пакунків із брендованою продукцією «Розірви коло»

25 листопада з 14.00 до 16.00 у сквері імені Олега Бабаєва відбудеться створення унікального маніфесту проти домашнього насильства.

На помаранчевому банері усі бажаючі з зможуть написати свої меседжі проти домашнього насильства, побажання постраждалим і заклики щодо викорінення проблеми.

Написані слова будуть використані для створення соціальної реклами.

Всі учасники отримають тематичні інформаційні матеріали і матимуть можливість прийняти участь у розіграші пакунків із брендованою продукцією «Розірви коло».

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: домашнє насильство маніфест соціальна реклама
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