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Кременчук, Спорт

Юних тхеквондистів нагородили за примноження спортивної слави Кременчука

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 386

 

Спортсменів відзначили перед сесією Кременчуцької міської ради 

Сьогодні, 23 листопада, на сесії Кременчуцької міської ради відзначили тхевондистів Кременчука. Міський голова Віталій Малецький нагородив грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію тхеквондо ВТФ, високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави юних спортсменів і їх тренера: 

  • Ірина Компанієць – призерка чемпіонатів України з тхеквондо серед кадетів;
  • Марія Демусенко - чемпіонка України з тхеквондо серед кадетів;
  • Анастасія Щербина – призерка чемпіонату України з тхеквондо серед юніорів;
  • Богдан Серебряков - чемпіон України з тхеквондо;
  • Дмитро Лизун - тренер з тхеквондо.

Нагадаємо, що нещодавно кременчуцькі тхеквондисти взяли участь у чемпіонаті України та чемпіонаті Європи.

Кременчуцька тхеквондистка Софія Покотило виступила на чемпіонаті Європи
Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди на чемпіонаті України з Taekwondo WTF
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: тхеквондо нагородження
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