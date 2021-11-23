Юних тхеквондистів нагородили за примноження спортивної слави Кременчука

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Сьогодні, 23 листопада, на сесії Кременчуцької міської ради відзначили тхевондистів Кременчука. Міський голова Віталій Малецький нагородив грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію тхеквондо ВТФ, високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави юних спортсменів і їх тренера:

Ірина Компанієць – призерка чемпіонатів України з тхеквондо серед кадетів;

Марія Демусенко - чемпіонка України з тхеквондо серед кадетів;

Анастасія Щербина – призерка чемпіонату України з тхеквондо серед юніорів;

Богдан Серебряков - чемпіон України з тхеквондо;

Дмитро Лизун - тренер з тхеквондо.

Нагадаємо, що нещодавно кременчуцькі тхеквондисти взяли участь у чемпіонаті України та чемпіонаті Європи.