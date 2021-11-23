Юних тхеквондистів нагородили за примноження спортивної слави Кременчука

Сьогодні, 23 листопада, на сесії Кременчуцької міської ради відзначили тхевондистів Кременчука. Міський голова Віталій Малецький нагородив грамотами виконавчого комітету Кременчуцької міської ради за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію тхеквондо ВТФ, високі спортивні досягнення та примноження спортивної слави юних спортсменів і їх тренера:
Нагадаємо, що нещодавно кременчуцькі тхеквондисти взяли участь у чемпіонаті України та чемпіонаті Європи.
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