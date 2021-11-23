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Кременчук, Афіша

«Розірви коло»: кременчужан запрошують безкоштовно подивитись кіно

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 352

 

Проєкт спрямований на посилення ролі міст у розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства

У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 29 листопада о 19.00 у ТРК «Галактика» відбудеться світова прем’єра документального фільму «Розірви коло» про шлях постраждалих від домашнього насильства.

У стрічці розповідається історія двох жінок різного віку, кожна з яких  змінює своє життя, виходячи з кола насильства. Авторкою ідеї фільму є почесна амбасадорка UNFPA Україна Маша Єфросініна, а режисеркою - Єлизавета Сміт. Її дебютний повнометражний документальний фільм «Школа №3» (спільно з Георгом Жено) отримав гран-прі у секції Generation 14+.

Продюсеркою стрічки виступила Ольга Бесхмельниціна. Її професійна кар’єра у продюсуванні триває вже близько 10 років. Серед найвідоміших фільмів, з якими працювала Ольга — «Стоп-Земля» Катерини Горностай («Кришталевий Ведмідь» на Берлінале у 2021 році), документальний фільм «Земля Івана» Андрія Лисецького (у 2021 році здобу головний приз конкурсу DOCU/УКРАЇНА 18-го Міжнародного фестивалю про права людини Docudays UA, переможець Національного конкурсу Кінофестивалю Kharkiv MeetDocs).

Показ відбувається у межах інформаційної  кампанії «Розірви коло» – частини масштабної програми Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні із запобігання та протидії домашньому та/і ґендерно зумовленому насильству в Україні. Проєкт спрямований на посилення ролі міст у розбудові стійких механізмів захисту та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.

Запрошення на безкоштовний перегляд фільму можна отримати 23-24 листопада у Департаменті у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за адресою: м. Кременчук, площа Перемоги, 2, каб. 114, тел. 098-839-11-61.

Кількість запрошень обмежена!

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: кіно фільм безкоштовно ТРК «Галактика»
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