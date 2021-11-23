Депутат Олександр Плескун просить зачинити «Василя»

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 1 151 Коментарів: 1

Депутат Кременчуцької міськради Олександр Плескун просить правоохоронців допомогти зачинити наливайки, які розташовані на його окрузі. Про це він сказав під час розгляду питання про Програму профілактики правопорушень.

- Я декілька років підряд виступаю з трибуни сесійної зали, щоб на моєму окрузі було закрито наливайки. Їх дві: «Василь», де, мабуть, усі чоловіки округу, які зловживають спиртними напоями, відтіля не вилазять. Та інша наливайка біля будинку №91 на Республіканській, в межах ринку. Також там постійно люди, які зловживають спиртними напоями, і навіть під колесами загинув учасник АТО. Я постійно виступав, але жодної дії поліція не проводить, - заявив Плескун.

Він також сказав, що пункт дільничних на вулиці Правобережній не працює. І зазначив, що місто допомагає поліції — але й поліція повинна звертати уваги на ті питання, які ставлять депутати.

Згодом депутати додали, що з'явилася ще одна наливайка - на Республіканській, 93 - п'яниці виходять «справляти нужду» прямо на вулицю, при цьому заклад знаходиться якраз поруч з пунктом дільничних.

Мер Віталій Малецький попросив депутата Плескуна дати звернення та пообіцяв, що його відпрацює управління торгівлі та підприємництва.

Подібна проблема на Лесі Українки, 14, на вулиці Манагарова (біля скверу) додав депутат Олександр Березянський.