«Більша частина змонтована»: мер Кременчука заперечує проблему зі встановлення спортмайданчиків

За словами міського голови, справа не в економії коштів з боку бюджету Кременчука
У Кременчуці тривають роботи зі встановлення 15 майданчиків за програмою «Здорова Україна». Міський голова Кременчука Віталій Малецький відповів на питання журналістів щодо скандалу зі встановлення спортивних майданчиків. За його словами, частину коштів на встановлення майданчиків виділили з міського бюджету - 720 000 грн.
За його словами, щодо цих майданчиків готові всі документи, гроші готові перерахувати, чекають лише на дозвіл з Полтави.
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