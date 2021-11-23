Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Кременчук, Спорт

«Більша частина змонтована»: мер Кременчука заперечує проблему зі встановлення спортмайданчиків

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 133

 

За словами міського голови, справа не в економії коштів з боку бюджету Кременчука

У Кременчуці тривають роботи зі встановлення 15 майданчиків за програмою «Здорова Україна». Міський голова Кременчука Віталій Малецький відповів на питання журналістів щодо скандалу зі встановлення спортивних майданчиків. За його словами, частину коштів на встановлення майданчиків виділили з міського бюджету - 720 000 грн. 

Для 15 спортивних майданчиків Кременчука Полтавщина замовила обладнання
- У нас є 15 майданчиків, які встановлюють за програмою Президента України «Здорова Україна». Більша частина змонтована в частині обладнання. На них укладається гумова плитка. Є група «Кременчуг Площадки Президента» й видно все де що відбувається, - зауважив міський голова.

За його словами, щодо цих майданчиків готові всі документи, гроші готові перерахувати, чекають лише на дозвіл з Полтави. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: спортивні майданчики
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх