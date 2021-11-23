«Більша частина змонтована»: мер Кременчука заперечує проблему зі встановлення спортмайданчиків

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 133

За словами міського голови, справа не в економії коштів з боку бюджету Кременчука

У Кременчуці тривають роботи зі встановлення 15 майданчиків за програмою «Здорова Україна». Міський голова Кременчука Віталій Малецький відповів на питання журналістів щодо скандалу зі встановлення спортивних майданчиків. За його словами, частину коштів на встановлення майданчиків виділили з міського бюджету - 720 000 грн.

- У нас є 15 майданчиків, які встановлюють за програмою Президента України «Здорова Україна». Більша частина змонтована в частині обладнання. На них укладається гумова плитка. Є група «Кременчуг Площадки Президента» й видно все де що відбувається, - зауважив міський голова.

За його словами, щодо цих майданчиків готові всі документи, гроші готові перерахувати, чекають лише на дозвіл з Полтави.