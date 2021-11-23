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За вчора на Полтавщині у ДТП постраждало 2 пішоходи

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 230

 

Одна з них сталася під Кременчуком

Учора, 22 листопада, на на Полтавщині сталися дві ДТП, у яких постраждали пішоходи. Про це повідомила пресслужба поліції.

Близько 16.30, в с. Шевченкове Полтавського району, 32-річний мешканець Херсонської області за кермом ВАЗ-21011 збив пішохода, який ішов узбіччям проїзної частини. 80-річного полтавця з травмами доставили до Полтавської обласної клінічної лікарні.

Інша ДТП сталася у Новій Знам'янці близько 18.50. За попередньою інформацією, 40-річний водій Lanos'а збив 60-річного місцевого мешканця. Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

За фактами зареєстрованих ДТП відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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