«Масса трупов на вокзале, которые складывают в привокзальном сарае»: СБУ публікує засекречені документи КДБ

Служба безпеки України публікує засекречені раніше документи КДБ (комітет державної безпеки СРСР). Цього разу вони стосуватимуться Голодомору і присвячені 88-им роковинам цієї трагедії. Щоб приховати від світу систему геноциду, радянські органи Держполітуправління вилучали з сільрад документи із реєстрацією смертей та відомостями про голод.
Підтвердження «злочинного характеру» збору таких даних знаходимо у розсекреченій справі стосовно миргородського священика Павла Семеновича Верещаки. Він був заарештований за збирання відомостей про кількість жертв Голодомору та контрреволюційну діяльність.
Подальша доля священика у матеріалах справи не відображена.
З матеріалами архівної кримінальної справи №1537-п можна ознайомитися на фото нижче.
Нагадаємо, що жертв Голодомору в Україні вшановують кожної четвертої суботи листопада (цьогоріч це 27 листопада).
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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