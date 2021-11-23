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Кременчук, Полтавщина, Історія Кременчука

«Масса трупов на вокзале, которые складывают в привокзальном сарае»: СБУ публікує засекречені документи КДБ

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 814 Коментарів: 2

 

Документи присвячені 88-им роковинам Голодомору

Служба безпеки України публікує засекречені раніше документи КДБ (комітет державної безпеки СРСР). Цього разу вони стосуватимуться Голодомору і присвячені 88-им роковинам цієї трагедії. Щоб приховати від світу систему геноциду, радянські органи Держполітуправління вилучали з сільрад документи із реєстрацією смертей та відомостями про голод.

Підтвердження «злочинного характеру» збору таких даних знаходимо у розсекреченій справі стосовно миргородського священика Павла Семеновича Верещаки. Він був заарештований за збирання відомостей про кількість жертв Голодомору та контрреволюційну діяльність.

Під час допиту Павло Верещака розповів: «…Не помню какого числа и месяца, доктор Эрн пришел ко мне вечером и рассказал о том, что он был на вокзале, где нужно было очистить помещение от грязи и беспризорных. При этом, Эрн мне рассказал, что имеется масса трупов на вокзале, которых складывают в привокзальном сарае, а оттуда их приходится большими партиями хоронить в одну яму. Также он мне рассказал, что делается в больницах, где много людей умирают от истощения».

Подальша доля священика у матеріалах справи не відображена.

З матеріалами архівної кримінальної справи №1537-п можна ознайомитися на фото нижче.

Нагадаємо, що жертв Голодомору в Україні вшановують кожної четвертої суботи листопада (цьогоріч це 27 листопада).

2
Автор: Альона Душенко
Теги: Голодомор СБУ
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Коментарі: 2

53
Werty:
Сьогодні, 09:06

де матеріали?


3 0
836
evil:
Сьогодні, 09:31

Девяносто лет почти прошло. И ничего не изменилось.

2 января 2022 на Роисси вступает в силу утвержденный новый стандарт ГОСТ Р 42.7.01—2021 "ЗАХОРОНЕНИЕ СРОЧНОЕ ТРУПОВ
В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ ". 

Смотрим область применения:
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени.

Акцентирую внимание, что стандарт совершенно новый. Не оставшийся в наследие от СССР. Рекомендую к ознакомлению. По всей видимости, русню готовят к массовой утилизации. Согласно стандарта на местах должны быть сформированы зондеркоманды по быстрому массовому захороненнию в братские могилы в два слоя. С запасом гробов и учениями. 

Я сперва подумал это шутка. А нет. паРаша пробивает очередное дно.

Любители руSSкого мира спешите на свою истерическую родину! Еще есть места. Недорейх похоронит вас вместе с вашими братьями в одной куче. С трубами для ускорения разложения. 


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