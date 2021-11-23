«Масса трупов на вокзале, которые складывают в привокзальном сарае»: СБУ публікує засекречені документи КДБ

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 814 Коментарів: 2

Служба безпеки України публікує засекречені раніше документи КДБ (комітет державної безпеки СРСР). Цього разу вони стосуватимуться Голодомору і присвячені 88-им роковинам цієї трагедії. Щоб приховати від світу систему геноциду, радянські органи Держполітуправління вилучали з сільрад документи із реєстрацією смертей та відомостями про голод.

Підтвердження «злочинного характеру» збору таких даних знаходимо у розсекреченій справі стосовно миргородського священика Павла Семеновича Верещаки. Він був заарештований за збирання відомостей про кількість жертв Голодомору та контрреволюційну діяльність.

Під час допиту Павло Верещака розповів: «…Не помню какого числа и месяца, доктор Эрн пришел ко мне вечером и рассказал о том, что он был на вокзале, где нужно было очистить помещение от грязи и беспризорных. При этом, Эрн мне рассказал, что имеется масса трупов на вокзале, которых складывают в привокзальном сарае, а оттуда их приходится большими партиями хоронить в одну яму. Также он мне рассказал, что делается в больницах, где много людей умирают от истощения».

Подальша доля священика у матеріалах справи не відображена.

З матеріалами архівної кримінальної справи №1537-п можна ознайомитися на фото нижче.

Нагадаємо, що жертв Голодомору в Україні вшановують кожної четвертої суботи листопада (цьогоріч це 27 листопада).