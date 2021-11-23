У Соснівці автівка в'їхала в дерево: дитина в реанімації (доповнено)

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22 листопада, близько 19.00 у Соснівці, в районі очисних, сталася ДТП. Як стало відомо з оперативного зведення мерії, Toyota RAV4 врізалась в дерево - постраждала дитина.

Близько 20.25 каретою швидкої до приймального відділення дитячої лікарні доставили 17-річну дівчину з політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, забоєм грудної клітини, тупою травмою живота та закритим переломом стегна. Її госпіталізували до реанімації.

Як повідомляють очевидці у спільноті h.kremenchug, неповнолітня не впоралась з керуванням. В машині було 4 людей, серед них також є травмовані.

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Як повідомили у пресслужбі ДСНС, 2 з 4 постраждалих затисло в автівці. Рятувальники за допомогою бензопили звільнили автомобіль від гілки дерева та деблокували постраждалих і передали їх медикам.

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У пресслужбі поліції підтвердили, що за кермом була 17-річна. Унаслідок пригоди тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримала сама кермувальниця й троє чоловіків, 21, 19 і 18 років, які перебували в автомобілі. Травмованих ушпиталили.

За фактом ДТП відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.