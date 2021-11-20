Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Кременчуцький НПЗ спровокував форс-мажор національного масштабу: що з цінами на АЗС

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 1 063

 

Ціни в опті злетіли, мережі АЗС порізали маркетингові знижки. Ситуацію посилює ще й чергова хвиля контрольних інспекцій із заправок

Паливний ринок України недорахується п'ятою частиною ресурсу через пожежу на Кременчуцькому нафтопереробному заводі (НПЗ). Таку оцінку дав генеральний директор транспортно-логістичної компанії та мережі АЗС «Прайм» Дмитро Леушкін.

- Кременчуцький НПЗ у боротьбі за ринок ПММ України загинув смертю хоробрих. Скажімо просто, він зламався. Миттєво виникла дірка у 20% ринку, і, як наслідок, гостра нестача палива, - зазначає він. – Нібито щось почнуть виробляти з понеділка, але це все «поки що не точно».

Як зазначає Леушкін, вибух і пожежа сталася через те, що на підприємстві хотіли збільшити виробництво мазуту, оскільки в країні не вистачає вугілля. Але «старий агрегат не витримав» і стався вибух.

- Агрегат не простий, а первинної підготовки – без нього все інше не працює, – наголосив директор мережі АЗС «Прайм» у розмові з UBR.ua.
Кременчуцький НПЗ зупинив відвантаження після аварії

На цьому фоні оптові ціни одразу «злетіли в космос», а заправники виявилися затиснуті граничною ціною, яку їм прописує держрегулювання.

– Ціни в опті злетіли, мережі АЗС порізали маркетингові знижки. Стели прив'язані до держрегулювання. На ринку шторм, – описує ситуацію експерт.

Зараз, каже він, реально немає палива для сушарок, маневрових поїздів та іншої дизельної тяги. Ціни в оптовому сегменті вже вищі, ніж на АЗС із колонки.

1
Автор: Денис Вергун, ubr.ua
Теги: Укртатнафта НПЗ Кременчуцький НПЗ паливо
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх