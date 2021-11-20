Кременчуцький НПЗ спровокував форс-мажор національного масштабу: що з цінами на АЗС

Ціни в опті злетіли, мережі АЗС порізали маркетингові знижки. Ситуацію посилює ще й чергова хвиля контрольних інспекцій із заправок
Паливний ринок України недорахується п'ятою частиною ресурсу через пожежу на Кременчуцькому нафтопереробному заводі (НПЗ). Таку оцінку дав генеральний директор транспортно-логістичної компанії та мережі АЗС «Прайм» Дмитро Леушкін.
Як зазначає Леушкін, вибух і пожежа сталася через те, що на підприємстві хотіли збільшити виробництво мазуту, оскільки в країні не вистачає вугілля. Але «старий агрегат не витримав» і стався вибух.
На цьому фоні оптові ціни одразу «злетіли в космос», а заправники виявилися затиснуті граничною ціною, яку їм прописує держрегулювання.
Зараз, каже він, реально немає палива для сушарок, маневрових поїздів та іншої дизельної тяги. Ціни в оптовому сегменті вже вищі, ніж на АЗС із колонки.