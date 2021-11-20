Кременчуцький НПЗ спровокував форс-мажор національного масштабу: що з цінами на АЗС

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 1 063

Паливний ринок України недорахується п'ятою частиною ресурсу через пожежу на Кременчуцькому нафтопереробному заводі (НПЗ). Таку оцінку дав генеральний директор транспортно-логістичної компанії та мережі АЗС «Прайм» Дмитро Леушкін.

- Кременчуцький НПЗ у боротьбі за ринок ПММ України загинув смертю хоробрих. Скажімо просто, він зламався. Миттєво виникла дірка у 20% ринку, і, як наслідок, гостра нестача палива, - зазначає він. – Нібито щось почнуть виробляти з понеділка, але це все «поки що не точно».

Як зазначає Леушкін, вибух і пожежа сталася через те, що на підприємстві хотіли збільшити виробництво мазуту, оскільки в країні не вистачає вугілля. Але «старий агрегат не витримав» і стався вибух.

- Агрегат не простий, а первинної підготовки – без нього все інше не працює, – наголосив директор мережі АЗС «Прайм» у розмові з UBR.ua

На цьому фоні оптові ціни одразу «злетіли в космос», а заправники виявилися затиснуті граничною ціною, яку їм прописує держрегулювання.

– Ціни в опті злетіли, мережі АЗС порізали маркетингові знижки. Стели прив'язані до держрегулювання. На ринку шторм, – описує ситуацію експерт.

Зараз, каже він, реально немає палива для сушарок, маневрових поїздів та іншої дизельної тяги. Ціни в оптовому сегменті вже вищі, ніж на АЗС із колонки.