Зміни у субсидіях: кому з кременчужан все ж таки дадуть

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 404

Громадяни, яким раніше відмовили у призначенні житлової субсидії, мають право повторно звернутись за її отриманням

15 листопада Кабмін прийняв постанову №1184 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою вніс зміни до порядку та умов надання житлових субсидій.

Зокрема, надали право на отримання субсидії у випадках:

якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше чотирьох мінімальних заробітних плат, яким менше 5 років;

якщо відсутні доходи у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря);

у разі придбання житла за рахунок коштів, виділених з державного чи місцевого бюджету, при цьому такі кошти не враховуватимуться до сукупного доходу сім’ї під час обчислення субсидії.

Крім того, при визначенні права осіб на отримання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, які розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт, за умови, що таке житло не здається в оренду. До відповідних змін це стосувалося лише другого житла, розташованого в сільській місцевості.

Також зазначеною постановою змінено загальну суму заборгованості по комуналці, за наявності якої житлова субсидія не призначалась. До внесених змін ця сума становила 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Відтепер житлова субсидія не призначатиметься у разі наявної простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Зазначені критерії переглянули за результатами практичної реалізації діючого порядку надання житлової субсидії, що особливо актуально на початку опалювального періоду.

Звертаємо увагу, що громадяни, яким відмовили у призначенні житлової субсидії із зазначених причин, мають право повторно звернутись за її отриманням. У разі звернення за оформленням житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального періоду, субсидія призначається з початку такого опалювального сезону.