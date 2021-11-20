На Раківці чоловік викинувся з 14 поверху (додано)

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20 листопада близько 10.00 на набережній Лейтенанта Дніпрова, 48 чоловік випав з даху 14-поверхівки. Як повідомили очевидці у фейсбук-спільноті «Раковка Родной Кременчуг», він мешкав у тому ж будинку на 5 поверсі.

Зі світлин видно, що на місці події працює поліція.

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За інформацією Кременчуцького відділу поліції, чоловіку було 82 роки. Від отриманих після падіння травм він помер.

За даним фактом слідчий вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті чоловіка з’ясовує слідство.