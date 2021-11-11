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Не встигли оформити субсидію? Ще можна отримати її «заднім числом» - із 15 жовтня

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 247

 

Претендувати на субсидію можуть навіть боржники за ЖКП — якщо укладуть договір реструктуризації

Кременчужанам вже нарахували субсидію на опалювальний період — із 15 жовтня. Та якщо хтось не встиг її оформити з цієї дати — ще є шанс.

Сім’ї, які на сьогоднішній день не отримують субсидію, та звернуться за нею протягом двох місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія може бути призначена з початку такого сезону. Дата початку опалювального сезону, з якої розраховується субсидія — це 15 жовтня. Тобто, якщо звернення надійде до 15 грудня, то право на отримання субсидії буде розглянуто з жовтня, роз'яснили у департаменті соціального захисту населення Полтавської ОДА.

Так також звернули увагу, що субсидія не призначається боржникам - за наявності простроченої понад 3 місяці заборгованості за житлово-комунальні послуги, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

Та якщо протягом двох місяців з початку опалювального сезону укласти договір про реструктуризацію з надавачем компослуг, якому ви заборгували, житлова субсидія буде призначена з початку опалювального сезону.

Також громадяни, які не згодні з встановленими сумами заборгованості, можуть звернутися до суду для її оскарження, що також є підставою для призначення субсидії.

Довідково: За жовтень цього року субсидії на Полтавщині нараховано 115,6 тис. сімей на загальну суму 115,5 млн грн.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: субсидія субсидия
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