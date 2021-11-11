«Працівники банку» нажилися на довірливих містянах на 13,5 тисяч гривень

Нікому не повідомляйте особисту інформацію, смс-паролі та код-пароль доступу до мобільного банкінгу
10 листопада до правоохоронців звернулось двоє людей, ошуканих шахраями. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
8 листопада 38-річна мешканка Горішніх Плавнів після розмови з «працівником банку» втратила 11 000 грн з банківської картки.
5 листопада у 64-річної кременчужанки «банкіри» уточнили інформацію за 2 500 гривень.
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