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Надзвичайні новини

«Працівники банку» нажилися на довірливих містянах на 13,5 тисяч гривень

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10 листопада до правоохоронців звернулось двоє людей, ошуканих шахраями. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

8 листопада 38-річна мешканка Горішніх Плавнів після розмови з «працівником банку» втратила 11 000 грн з банківської картки.

5 листопада у 64-річної кременчужанки «банкіри» уточнили інформацію за 2 500 гривень.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство
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