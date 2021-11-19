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Кременчук

На маршруті №15-Б у Кременчуці встановлять нові зупинки для тролейбуса

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 992 Коментарів: 2

 

Очікується, що маршрут повноцінно запрацює на наступному тижні

На маршруті №15-Б (Річковий порт — Молодіжний, який йде через вул. Чкалова повз водолікарню, лікарню «Кременчуцька», та дитячу лікарню) встановлять нові тролейбусні зупинки. Нагадаємо, за цим маршрутом готують запуск тролейбуса.

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Мер Віталій Малецький під час засідання виконкому повідомив, що зупинки на цьому маршруті погодився облаштувати соціально відповідальний бізнес. Мер сказав, що на наступному тижні визначаться з місцями для нових зупинок. Тролейбус ще проходитиме обкатку.

- Ми сподіваємося на наступному тижні вийти на режим у звичайному форматі, - сказав міський голова. 
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбус Чкалова
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Коментарі: 2

272
Olexander:
Сьогодні, 13:20

А чому не пустити по цьому маршруту великий автобус ?Або два автобуси ?


2 0
537
ankrem:
Сьогодні, 13:39

Интересно, а например остановку на Красина или Спортлайфе нехо установить ? Там то пасажиропоток явно больше


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