На маршруті №15-Б у Кременчуці встановлять нові зупинки для тролейбуса

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 992 Коментарів: 2

На маршруті №15-Б (Річковий порт — Молодіжний, який йде через вул. Чкалова повз водолікарню, лікарню «Кременчуцька», та дитячу лікарню) встановлять нові тролейбусні зупинки. Нагадаємо, за цим маршрутом готують запуск тролейбуса.

Мер Віталій Малецький під час засідання виконкому повідомив, що зупинки на цьому маршруті погодився облаштувати соціально відповідальний бізнес. Мер сказав, що на наступному тижні визначаться з місцями для нових зупинок. Тролейбус ще проходитиме обкатку.

- Ми сподіваємося на наступному тижні вийти на режим у звичайному форматі, - сказав міський голова.