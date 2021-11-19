Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Кременчук

У Кременчуці вшанували загиблих учасників Революції Гідності

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 42 Коментарів: 1

 

Хвилиною мовчання вшанували загиблих

У Кременчуці відбувся меморіальний захід із нагоди Дня Гідності та Свободи. Цього дня громада та представники міської влади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким зібралася біля пам’ятного знаку «Героям Небесної Сотні». Учасники заходу пригадали події Майдану та Революції Гідності, які в 2013-2014 роки сколихнули увесь світ. Саме ці історичні події стали випробуваннями на міцність для України та українського народу, який виборював право на волю та незалежність. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували подвиг відданих Україні синів і доньок, полеглих у боротьбі за людську та національну гідність. Серед загиблих кременчужанин Герой України Ігор Сердюк.

На знак вічної пам’яті про це громадськість поклала квіти до меморіального знаку.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: Революція гідності майдан
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

3 815
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:39

а шо там с варнейгейтом- все интереснее закручивается. В другой стране импичмент уже бы был, а тут тишина ...спасибо 73% хуженебутых


2 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх