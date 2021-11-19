У Кременчуці вшанували загиблих учасників Революції Гідності

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 42 Коментарів: 1

У Кременчуці відбувся меморіальний захід із нагоди Дня Гідності та Свободи. Цього дня громада та представники міської влади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким зібралася біля пам’ятного знаку «Героям Небесної Сотні». Учасники заходу пригадали події Майдану та Революції Гідності, які в 2013-2014 роки сколихнули увесь світ. Саме ці історичні події стали випробуваннями на міцність для України та українського народу, який виборював право на волю та незалежність. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували подвиг відданих Україні синів і доньок, полеглих у боротьбі за людську та національну гідність. Серед загиблих кременчужанин Герой України Ігор Сердюк.

На знак вічної пам’яті про це громадськість поклала квіти до меморіального знаку.