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У Полтаві турагентства «штампували» негативні результати ПЛР по 500 гривень

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 326

Тепер вони пояснюють все поліції

Слідчі відділу поліції №1 Полтавського райуправління відкрили 2 кримінальних провадження за фактами підробки COVID-документації працівниками двох туристичних агентств, розташованих в обласному центрі. Про це повідомила пресслужба поліції.

Вони пропонували клієнтам, які планували подорож закордон, без здачі аналізів оформити довідки про негативний результат ПЛР-дослідження на COVID-19. Ціна за фіктивний документ становила від 500 до 1000 гривень.

Зараз слідчі розслідують два кримінальні провадження, відкриті за ч.3 ст.358 (Підроблення офіційного документа, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: підробка ПЛР тестування туристи Полтава
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