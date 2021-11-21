«Вільні творити майбутнє»: До Дня Гідності та Свободи запустили соціальну рекламу

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 195

Мета соціальної кампанії – актуалізувати в суспільстві роздуми про те, чому свобода варта того, щоб за неї боротися й захищати її

Інформаційна соціальна кампанія до Дня Гідності та Свободи у 2021 році відбувається під гаслом – «Вільні творити майбутнє», розробленим та запущеним Національним музеєм Революції Гідності й Міністерством культури, молоді та спорту України у 2019 році.

Гасло вдало висловлює ідею спрямованості в майбутнє. Революція Гідності – визначна й героїчна сторінка нашого недавнього минулого, але найважливіше, про що маємо пам’ятати та що усвідомлювати як обов’язок, – вона дала українцям можливість самим вирішувати, якою буде Україна завтра, куди вона прямує. На Майдані українці обстояли основні громадянські права та свободи, які кожному дають змогу самореалізації відповідно до його прагнень.

5 зображень, 5 людей – різного віку, статі, життєвого досвіду об'єднані спільним гаслом. Промовистим є сам напис, щоразу зроблений по-іншому.

Ідея цьогорічної кампанії показує цінність Майдану для кожного персонально. Гідність і свобода – не абстрактні цінності, а конкретна можливість для кожного. Євромайдан – це про суб’єктність, соціальну зрілість та відповідальність українців. Гасло кожен наповнює своїм сенсом. Індивідуальний прояв у спільному – ідея візуального ряду. Люди, різні за віком і статтю, тримають власноруч написані плакати з однаковим гаслом. Глядач бачить лише частину обличчя та руки, типажі людей не персоніфіковано, проте легко читається, хто це – дитина, молода чи старша людина, жінка чи чоловік. І промовистим є сам напис, щоразу зроблений по-іншому.

Мета соціальної кампанії – актуалізувати в суспільстві роздуми про те, чому свобода варта того, щоб за неї боротися й захищати її.