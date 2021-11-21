"Зі мною цього не трапиться."

Мабуть саме так міркує водій що їде трасою понад 160 км/год.

"Бо в мене дороге авто, й я не перший день за кермом. Я досвідчений водій."

На жаль, це оманливе відчуття!

Бо може статись будь якої миті.

Пригадайте хоча б відомого співака Кузьму, що загинув у ДТП. Він же теж не "запорожцем" кермував.

За минулий 2020 й рік в Україні трапилось 168 тисяч ДТП, які забрали життя понад трьох з половиною тисяч громадян (це офіційні дані) як водіїв (які хоча б теоретично можуть на щось вплинути) так й пасажирів, пішоходів.

Й знаєте яка найпоширеніша причина аварій?

Вважаєте п'яні за кермом?

А ось й ні, вони спричинили 5% ДТП проти 34% ДТП що сталися через перевищення безпечної швидкості.

Станеться!

Ніхто не спричиняє ДТП навмисно (за дуже рідким виключенням).Ну ось ніхто з водіїв не прокидається з ранку з думкою: " так, що там в мене сьогодні заплановано? А о 14.07 спричинити аварію".

Абсурдно звучить, прав да ж?

Бо аварія це завжди чиясь помила, іноді обоюдна, іноді когось одного, й тоді страждають ні в чому не винні. Але це помилка, а не умисел.

На швидкості 160км/год на водія й пасажирів Лексуса й ВАЗа діють одні й ті самі закони фізики.

Згадайте школьний курс з фізики, й якщо бажаєте вирахуйте як змінеться вага тіла масою 70 кг. при мітєвому зниженні швидкості з 100 км/год. до 0 км/год?

Відразу дам відповідь тіло масою 70 кг отримує навантаження в 4891 кг.

або еквівалент падіння з висоти 30 метрів.

А якщо до того ж ігнорувати паски безпеки.

Так собі шанси вижити...

Але водій про це не думає, "він же не перший день за кермом" "й "з ним цього не трапиться".

Я більше двадцяти років за кермом й більше десяти років навчаю кермувати інших.

Одне з частих питань що задають учні "а вам не страшно кермувати автомобіілем?".

Страшно, але це не страх через власну невпевненість, а страх через невпевненість в інших, бо я не можу знати коли хтось, наприклад, вирішить проскочити на червоне світло з зіткнутись зі мною (пригадайте нещодавні події в Харкові, де Інфініті проскочивши на червоне вбивши при цьому водія Шевроле який повільно їхав нічого не порушуючи).

Ризик завжди є, просто треба по можливості його мінімізувати й не створювати небезпечних моментів там де цього можна уникнути. Хоча б дотриманням безпечної швидкості руху.

Кермуйте відповідально, й пам'ятайте що не все залежить від вас.

Хай вам щастить на автошляхах!



