Кременчуцький дизель-поїзд ДПКр-3 пустять маршрутом Долинська - Кривий Ріг - Херсон - Миколаїв

Це може статися в наступному році
У Міністерстві інфраструктури назвали ще один маршрут, де планують здійснювати пасажирські перевезення за допомогою тривагонного дизель-поїзда виробництва КВБЗ ДПКр-3.
– У першому кварталі наступного року плануємо запустити на маршрут Долинська – Кривий Ріг – Апостолове – Херсон – Вадим – Миколаїв новий дизель-потяг Крюківського вагонобудівного заводу. Це новий рухомий склад, який запускається на найважливіші неелектрифіковані регіональні маршрути, - заявив 19 листопада у Дніпрі міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, очікуваний пасажиропотік тут становить близько 95 тис осіб на рік.