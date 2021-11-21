Кременчуцький дизель-поїзд ДПКр-3 пустять маршрутом Долинська - Кривий Ріг - Херсон - Миколаїв

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Це може статися в наступному році

У Міністерстві інфраструктури назвали ще один маршрут, де планують здійснювати пасажирські перевезення за допомогою тривагонного дизель-поїзда виробництва КВБЗ ДПКр-3.

– У першому кварталі наступного року плануємо запустити на маршрут Долинська – Кривий Ріг – Апостолове – Херсон – Вадим – Миколаїв новий дизель-потяг Крюківського вагонобудівного заводу. Це новий рухомий склад, який запускається на найважливіші неелектрифіковані регіональні маршрути, - заявив 19 листопада у Дніпрі міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, очікуваний пасажиропотік тут становить близько 95 тис осіб на рік.