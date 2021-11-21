Детектив, незнайомка і Мієчка: що новенького почитати кременчужанам

Євгенія Кузнєцова «Спитайте Мієчку»

Що робити сестрам, яким так легко загубитися у власних думках і бажаннях у великому місті? Все наче й добре, але хочеться поставити життя на паузу, хоча б до вересня, та повернутися у місце свого дитинства. Стіни старого будинку відгороджують від усього світу з безліччю його питань, а бабуся Тея нічого не запитує, зате завжди поруч.

Але літо час не зупиняє: на порозі з’являються люди з колишнього та теперішнього життя, тому всі, хто живе у цьому будинку, навіть рудий кіт, - на порозі змін.