Детектив, незнайомка і Мієчка: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Євгенія Кузнєцова «Спитайте Мієчку»
Що робити сестрам, яким так легко загубитися у власних думках і бажаннях у великому місті? Все наче й добре, але хочеться поставити життя на паузу, хоча б до вересня, та повернутися у місце свого дитинства. Стіни старого будинку відгороджують від усього світу з безліччю його питань, а бабуся Тея нічого не запитує, зате завжди поруч.
Але літо час не зупиняє: на порозі з’являються люди з колишнього та теперішнього життя, тому всі, хто живе у цьому будинку, навіть рудий кіт, - на порозі змін.
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Міранда Меган «Ідеальна незнайомка»За спиною колишньої журналістки Лії Стівенсон багато невдач і болючих помилок – їх не вийде ні загладити, ні забути. Аби якось налагодити життя, Лія втікає в Пенсільванію разом з вірною подругою Еммі. Вона хоче зачаїтися, принишкнути. Але привид минулого переслідує. Біля річки знаходять жінку, дуже схожу на неї. Усі довкола тепер дивляться на Лію з підозрою. Здавалося б, Еммі могла б допомогти розплутати ситуацію, але поліціянти в один голос стверджують, що Еммі насправді ніколи не існувало.
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Донна Леон «Искушение прощением»
Детектив Гвідо Брунетті отримує завдання з’ясувати, хто з його колег причетний до витоку інформації з поліцейської дільниці. Одночасно з цим знайома, синьора Кросера, просить детектива допомогти їй: її син почав уживати наркотики, а чоловіка знаходять під мостом із серйозною травмою голови. Брунетті починає шукати можливий зв’язок цієї події з поведінкою хлопця. Детективу чинить перепони «кріт», що зачаївся в дільниці...