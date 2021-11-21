Бюджетный тревел по Балканам: трип по двум морским странам по цене Кирилловки

Немного о хорошем: отвлечемся от коронавирусных страстей, локдаунов и счетов за отопление и вспомним о море. Бюджетная поездка в Черногорию + Албанию без турагентств. Поездка состоялась в октябре — вплоть до середины месяца в Черногории и Албании можно спокойно плавать в море, а еще застать ценопад на жилье и перелеты. Если коротко: перелет чартером в Тиват (Черногория) обошелся в 1 тыс грн. Обратный вылет — из Тираны, столицы Албании, около 2 тыс: решили посмотреть, что там. Жилье — 10-15 евро на двоих в сутки. Итог: 10 тыс грн с носа за 10 дней. За все. Включая проезд из Кременчуга до аэропорта, интернет, питание, кафе/рестораны, перелеты, переезды, входные билеты, ну, и много вина.
Мы очень парились по поводу ковид-сертификатов – «желтых бумажек» – и чтобы «Дія» не заглючила. Но в Черногории они волновали только нас. В Тивате, крошечном аэропорту с домашней атмосферой, просто проштамповали паспорт и сказали «велкам». Ни одного вопроса про тесты и сертификаты. Черногория до сентября была страной, которая пускала всех без ПЦР. И пакетники летели «пачками». Почему так? Да «Слава богу, ты пришел!». Морской регион живет с туризма и в прошлом году ему пришлось не сладко. К слову, маски — скорее исключение из правил. Их не надевают даже в автобусах.
Мы понятия не имели, на каком языке говорят в Черногории. Когда хозяйка жилья прислала месседж, сперва пытались найти в гугл-транслейт черногорский. Потом поняли, что это глупо. Говорят на сербском. Все слова настолько знакомы и созвучны, что легко понимали собеседников. Месяца 2-3 – и можно заговорить.
Еще одним открытием для нас, не спросивших у гугла ничего про Черногорию, стало то, что это только для нас она Черногория. А для всех остальных — Монтенегро.
Тиват, куда прилетает большинство туристов-пакетников, чтобы разъехаться по побережью — совсем небольшой городок. Достаточно часа, чтобы обойти его весь вдоль и поперек. А из аэропорта до города можно дойти пешком: 15 минут до автобусной станции. Красивую набережную с шикарными яхтами можно обойти минут за 20. В центре все по-европейски чисто и степенно. Но немного свернуть с главных дорог и… привет, Лашки.
Море здесь для всех. Загорают прямо на бетонной набережной, в воду можно войти, где захочешь, — никаких закрытых отельных пляжей, даже там, где шезлонги.
В целом, красивее и дешевле, чем если отдохнуть у нас на побережье. Цены в супермаркетах близки к нашим. Кафе немного дороже. Переезды зависят от типа автобуса. В среднем 60 грн за час езды. По городу — около 30 грн. Но мы объехали всю Боко-Которскую бухту, воспользовавшись бесплатным паромом. Колесить спокойнее на автобусах, а не на арендованном авто. В горной местности некоторые участки настолько узкие, что двум авто не разминуться.
Наиболее распространенная легенда гласит, что в XV веке два брата нашли на рифе икону Божьей Матери, которая излечила одного из братьев от болезни. С тех пор жители Пераста стали топить вблизи рифа старые и захваченные корабли, тем самым создавая «фундамент» острова, а местные власти издали закон, согласно которому каждый моряк, проходящий мимо рифа, должен был бросить камень в воду. На создание острова ушло около 200 лет. После этого на острове была построена церковь Иконы Божьей Матери.
Обратный вылет взяли из Албании. Но достаточно было почитать про Албанию в рунете, чтобы захотеть еще на пару деньков затусить в Черногории. Какие-то вонючие поезда с замурованными туалетами, бункеры, коммунистическое прошлое космических масштабов, рассказы про убитые газельки... Готовились к полному трешу. От Подгорицы, столицы Черногории, до Тираны, столицы Албании, добирались 5 часов. Стоимость — около 500 грн. Албанский пограничник посмотрел наши ковидные сертификаты, но без особого интереса. Удивило, что в паспорте не сделал ни одной отметки. Получается, мы выехали из Черногории и «зависли». Это нормально, объяснили нам местные, штампы никому не ставят. Забегая наперед: мы переживали, чтобы не было потом проблем с вылетом в аэропорту. Но и там тоже не ставят отметок о вылете. Так что, судя по паспортам, в Албании мы и не были.
Дороги оказались лучше наших. После пересечения границы сперва пугали свалки, индюки и совковые пейзажи. Но вдоль дороги встречались приличные коттеджи. А как заехали в первый город, пришли в шок: одни мерседесы. Если на парковке 10 авто, то 7 из них — мерсы. На втором месте — BMW. Да и сам город выглядел вполне прилично.
Рестораны удивительно дешевые: полноценный обед редко стоил больше 150 грн. И большой выбор морепродуктов. Красивые пляжи, фантастические гиганты-горы с опустевшими поселками и плохо развитая инфраструктура: туризм только начинают развивать.
С языком вышла незадача. Албанский язык – это одиночка, у которого в мировой семье языков нет ни родни, ни знакомых. Он единственный в своём роде, поэтому понять местных нереально. И ничего общего с «олбанским», гуляющим в интернете, он не имеет. Часть Албании говорит ещё и на итальянском: до Италии – паромом подать. Возле границы Греции знают греческий. А с английским беда.
Столица Албании сразу напомнила Приднепровский рынок. Прямо на улицах висят вещи на продажу, стоят прилавки с овощами. Нельзя сказать, что разруха, но напомнило Кишинев, где фешенебельные торговые центры уживаются с убогим наследием совка. Отголосков недостроенного социализма много, хотя Албания никогда не была частью СССР. Албания строила отдельный социалистической оплот, хотя не была в закадычной дружбе со странами соцлагеря.
С 1944 по 1985 годы страной правил албанский диктатор Энвер Ходжа. Этот товарищ был ярым поклонником коммунистических идей и вовсю пытался воплотить их в родной Албании. Готовился к иностранному вторжению, поэтому по всей стране стали строить бункеры для укрепления обороноспособности государства. Попустило только в начале 90-х. По различной информации, в стране настроили от 600 000 до 900 000 бункеров. Они были везде, во дворе каждого дома, на морском побережье, в горах. Каждая семья обязана была построить для себя бункер. Враг так и не явился. Бункеры остались. Власть уже давно сменилась, но бункеры так и стоят. По закону они являются собственностью министерства обороны и уничтожать их запрещается. Зато можно использовать как склад, погреб. Их раскрашивают и превращают в отели и кафе. Часть бункеров попытались снести с морского побережья: пришлось использовать танки.
Кстати, отдых на море долгое время был недоступен албанцам: стратегический объект, так что пляжи открыли не так давно.
А еще Албания считается мусульманской страной. Да, мечети есть. Но совсем немного женщин носит традиционную одежду. В целом, мало похоже на особо религиозную страну. Объясняют просто: до 90-х из-за коммунистического курса религия была в запрете.
На фото — албанские леки. Чтобы понять цену, нужно разделить на 4: получим цену в гривнах. Албания — страна налички. Расплатиться картой — челлендж. Даже в супермаркете нужно сделать покупки минимум на 250-500 грн, чтобы расплатиться картой. Банкоматы недружественны к туристам. Карту в них страшно совать. В первый раз при снятии 250 грн комиссия была 200 грн… Другой банкомат взял поменьше, около сотни. Лучший вариант — обменники. Они на каждом углу и меняют по курсу, без комиссии. Кстати, как-то провтыкали и забыли в кассе забрать 10 долларов сдачи. Вернулись через полчаса и нам все отдали без лишних вопросов. А вот в банке менять деньги невыгодно: комиссия и не лучший курс. Если с обменом не задалось, везде рады принимать евро.