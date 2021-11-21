Бюджетный тревел по Балканам: трип по двум морским странам по цене Кирилловки

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 476

Немного о хорошем: отвлечемся от коронавирусных страстей, локдаунов и счетов за отопление и вспомним о море. Бюджетная поездка в Черногорию + Албанию без турагентств. Поездка состоялась в октябре — вплоть до середины месяца в Черногории и Албании можно спокойно плавать в море, а еще застать ценопад на жилье и перелеты. Если коротко: перелет чартером в Тиват (Черногория) обошелся в 1 тыс грн. Обратный вылет — из Тираны, столицы Албании, около 2 тыс: решили посмотреть, что там. Жилье — 10-15 евро на двоих в сутки. Итог: 10 тыс грн с носа за 10 дней. За все. Включая проезд из Кременчуга до аэропорта, интернет, питание, кафе/рестораны, перелеты, переезды, входные билеты, ну, и много вина.

Слава богу, ты пришел!

Мы очень парились по поводу ковид-сертификатов – «желтых бумажек» – и чтобы «Дія» не заглючила. Но в Черногории они волновали только нас. В Тивате, крошечном аэропорту с домашней атмосферой, просто проштамповали паспорт и сказали «велкам». Ни одного вопроса про тесты и сертификаты. Черногория до сентября была страной, которая пускала всех без ПЦР. И пакетники летели «пачками». Почему так? Да «Слава богу, ты пришел!». Морской регион живет с туризма и в прошлом году ему пришлось не сладко. К слову, маски — скорее исключение из правил. Их не надевают даже в автобусах.

Еще месяц назад было вот так. Черногория, Херцег-Нова. Красота этого вида с балкона дополняется вином по 70 грн за бутылку и натуральным сыром по 150 грн за кило. Причём вино разливают в литровую тару

Мы понятия не имели, на каком языке говорят в Черногории. Когда хозяйка жилья прислала месседж, сперва пытались найти в гугл-транслейт черногорский. Потом поняли, что это глупо. Говорят на сербском. Все слова настолько знакомы и созвучны, что легко понимали собеседников. Месяца 2-3 – и можно заговорить.

Стоимость номера в Черногории целых 9 евро на два «лица». В нем было всё: кухня со всеми «примочками», интернет — всё для жизни и продумано до мелочей, легко прожить хоть месяц. Выйдет дешевле отдыха в Одессе.

Еще одним открытием для нас, не спросивших у гугла ничего про Черногорию, стало то, что это только для нас она Черногория. А для всех остальных — Монтенегро.

Тиват, куда прилетает большинство туристов-пакетников, чтобы разъехаться по побережью — совсем небольшой городок. Достаточно часа, чтобы обойти его весь вдоль и поперек. А из аэропорта до города можно дойти пешком: 15 минут до автобусной станции. Красивую набережную с шикарными яхтами можно обойти минут за 20. В центре все по-европейски чисто и степенно. Но немного свернуть с главных дорог и… привет, Лашки.

Море здесь для всех. Загорают прямо на бетонной набережной, в воду можно войти, где захочешь, — никаких закрытых отельных пляжей, даже там, где шезлонги.

Оказалось, что в Черногории на автовокзалах брать билеты менее выгодно, чем ловить автобус в пути. А все из-за станционного сбора, добавляющего к цене билета около евро

В целом, красивее и дешевле, чем если отдохнуть у нас на побережье. Цены в супермаркетах близки к нашим. Кафе немного дороже. Переезды зависят от типа автобуса. В среднем 60 грн за час езды. По городу — около 30 грн. Но мы объехали всю Боко-Которскую бухту, воспользовавшись бесплатным паромом. Колесить спокойнее на автобусах, а не на арендованном авто. В горной местности некоторые участки настолько узкие, что двум авто не разминуться.

Паромчик, который катает бесплатно. Но только пешеходов. Благодаря ему в Боко-Которской бухте можно сэкономить часа два времени на дорогу. Катайся хоть целый день: бесплатная экскурсия по заливу

Городок с милозвучным названием Пераст — это сказка. Самый красивый на побережье. Возле него два островка. На одном — бенедиктинское аббатство, первые упоминания о котором датированы 1166 годом

Наиболее распространенная легенда гласит, что в XV веке два брата нашли на рифе икону Божьей Матери, которая излечила одного из братьев от болезни. С тех пор жители Пераста стали топить вблизи рифа старые и захваченные корабли, тем самым создавая «фундамент» острова, а местные власти издали закон, согласно которому каждый моряк, проходящий мимо рифа, должен был бросить камень в воду. На создание острова ушло около 200 лет. После этого на острове была построена церковь Иконы Божьей Матери.

Страна, которая не ставит штампы

Обратный вылет взяли из Албании. Но достаточно было почитать про Албанию в рунете, чтобы захотеть еще на пару деньков затусить в Черногории. Какие-то вонючие поезда с замурованными туалетами, бункеры, коммунистическое прошлое космических масштабов, рассказы про убитые газельки... Готовились к полному трешу. От Подгорицы, столицы Черногории, до Тираны, столицы Албании, добирались 5 часов. Стоимость — около 500 грн. Албанский пограничник посмотрел наши ковидные сертификаты, но без особого интереса. Удивило, что в паспорте не сделал ни одной отметки. Получается, мы выехали из Черногории и «зависли». Это нормально, объяснили нам местные, штампы никому не ставят. Забегая наперед: мы переживали, чтобы не было потом проблем с вылетом в аэропорту. Но и там тоже не ставят отметок о вылете. Так что, судя по паспортам, в Албании мы и не были.

Типичная Албания: лакшери отель в окружении мусорок. Все обочины в Албании — как мусорки. И неудивительно. При нас прямо во время езды автобусом открыли двери и выбросили пару пакетиков. Оказывается, в автобусах из раздают детям и тому, кому может стать плохо. Если что, все выбрасывают по дороге

Дороги оказались лучше наших. После пересечения границы сперва пугали свалки, индюки и совковые пейзажи. Но вдоль дороги встречались приличные коттеджи. А как заехали в первый город, пришли в шок: одни мерседесы. Если на парковке 10 авто, то 7 из них — мерсы. На втором месте — BMW. Да и сам город выглядел вполне прилично.

Даже такси в Албании — это мерседес. А на парковке из 10 авто 7 точно окажутся мерсами. Нам объяснили, что многие авто — из угона. Европейцы пригоняют свои тачки и продают по приятной цене. А затем предприимчивые экс-владельцы машин заявляют в полицию об угоне и получают полноценную страховку. Говорят, что из 500 местных машин 470 числятся в европейском розыске

Рестораны удивительно дешевые: полноценный обед редко стоил больше 150 грн. И большой выбор морепродуктов. Красивые пляжи, фантастические гиганты-горы с опустевшими поселками и плохо развитая инфраструктура: туризм только начинают развивать.

Если загуглить слово «Албания», то, скорее всего, первым гугл выдаст фото именно этого пляжа. В солнечную погоду летом тут просто Мальдивы. Это Ионическое море. Граница Албании с Грецией. Ксамиль — один из курортов, куда возят на морской отдых. Крошечный, не отличающийся инфраструктурой посёлок с красивыми пляжами. Прямо по курсу — остров Корфу

С языком вышла незадача. Албанский язык – это одиночка, у которого в мировой семье языков нет ни родни, ни знакомых. Он единственный в своём роде, поэтому понять местных нереально. И ничего общего с «олбанским», гуляющим в интернете, он не имеет. Часть Албании говорит ещё и на итальянском: до Италии – паромом подать. Возле границы Греции знают греческий. А с английским беда.

Албанские рестораны: дешевле только даром. Представим себе кафе у самого синего моря где-нибудь в Одессе. Закажем суп, целую куриную грудку с грибами и рисом, пиво и капучино. Сколько в итоге заплатим? Правильно, оставим половину среднестатистической зарплаты. Но в Албании такой ресторанчик на набережной Саранды обошелся всего в 150 грн. Отправимся на соседний известный курорт и отведаем в кафе жареных колбасок, курицу с картошкой фри, салат с местным сыром, гренки, возьмем пива. Этот праздник жизни тоже 150 грн, включая чаевые

Социализм, бункеры и мечети

Столица Албании сразу напомнила Приднепровский рынок. Прямо на улицах висят вещи на продажу, стоят прилавки с овощами. Нельзя сказать, что разруха, но напомнило Кишинев, где фешенебельные торговые центры уживаются с убогим наследием совка. Отголосков недостроенного социализма много, хотя Албания никогда не была частью СССР. Албания строила отдельный социалистической оплот, хотя не была в закадычной дружбе со странами соцлагеря.

С 1944 по 1985 годы страной правил албанский диктатор Энвер Ходжа. Этот товарищ был ярым поклонником коммунистических идей и вовсю пытался воплотить их в родной Албании. Готовился к иностранному вторжению, поэтому по всей стране стали строить бункеры для укрепления обороноспособности государства. Попустило только в начале 90-х. По различной информации, в стране настроили от 600 000 до 900 000 бункеров. Они были везде, во дворе каждого дома, на морском побережье, в горах. Каждая семья обязана была построить для себя бункер. Враг так и не явился. Бункеры остались. Власть уже давно сменилась, но бункеры так и стоят. По закону они являются собственностью министерства обороны и уничтожать их запрещается. Зато можно использовать как склад, погреб. Их раскрашивают и превращают в отели и кафе. Часть бункеров попытались снести с морского побережья: пришлось использовать танки.

Внизу – заброшенная военная база. Напоминание о том, что когда-то Албания готовилась воевать чуть ли не со всем миром. Но враг так и не пришёл

Кстати, отдых на море долгое время был недоступен албанцам: стратегический объект, так что пляжи открыли не так давно.

А еще Албания считается мусульманской страной. Да, мечети есть. Но совсем немного женщин носит традиционную одежду. В целом, мало похоже на особо религиозную страну. Объясняют просто: до 90-х из-за коммунистического курса религия была в запрете.

На фото — албанские леки. Чтобы понять цену, нужно разделить на 4: получим цену в гривнах. Албания — страна налички. Расплатиться картой — челлендж. Даже в супермаркете нужно сделать покупки минимум на 250-500 грн, чтобы расплатиться картой. Банкоматы недружественны к туристам. Карту в них страшно совать. В первый раз при снятии 250 грн комиссия была 200 грн… Другой банкомат взял поменьше, около сотни. Лучший вариант — обменники. Они на каждом углу и меняют по курсу, без комиссии. Кстати, как-то провтыкали и забыли в кассе забрать 10 долларов сдачи. Вернулись через полчаса и нам все отдали без лишних вопросов. А вот в банке менять деньги невыгодно: комиссия и не лучший курс. Если с обменом не задалось, везде рады принимать евро.