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Надзвичайні новини, Полтавщина

Вночі на проспекті Свободи збили пішохода: він у лікарні

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 300

 

Крім того, смертельна ДТП сталася на дорозі Лубни-Миргород-Опішня

21 листопада близько 3.00 на проспекті Свободи 30-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo наїхав на пішохода. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

39-річного пішохода з травмами каретою швидкої допомоги доставили до лікарні.

За фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Ще одна ДТП сталася 21 листопада близько 7.00 на автодорозі Лубни-Миргород-Опішня (на перехресті доріг В. Багачка-Гоголево-Зіньків). Там керманич ВАЗ 2104 в'їхав в авто ВАЗ 21124 під керуванням 33-річного водія.

Унаслідок зіткнення 70-річний водій ВАЗ 2104 помер на місці події. Його пасажирку 59 років з тілесними ушкодженнями «швидкою» доставили до Миргородської ЦРЛ.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

За обома фактами поліція проводить слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: ДТП смертельна ДТП пішохід
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