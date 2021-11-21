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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцька хокеїстка Ірина Заіченко увійшла до розширеного списку національної збірної України

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 1

 

Тренер збірної назвав склад команди напередодні збору

Наставник жіночої збірної України Євген Аліпов назвав розширений склад команди напередодні збору, який 29 листопада розпочнеться в Броварах. До основної обойми увійшли 22 хокеїстки, ще 16 включені до резервного списку. Найбільше представництво в основі традиційно мають хокеїстки київських «Україночок» - 12, серед яких кременчужанка Ірина Заіченко.

Воротарі: Анна Харківська («Пантери»), Ірина Заіченко («Україночка»)

Захисниці: Тетяна Ткаченко, Вікторія Денисенко (обидві – «Королеви Дніпра»), Марина Кобчук, Марія Громова, Марина Криворучко, Ангеліна Майфельд (усі – «Україночки»), Дарина Рожок, Софія Зеленська (обидві – «Пантери»)

Нападниці: Катерина Андрущенко, Юлія Добровольська, Елен Аліпова, Елізабет Аліпова, Антоніна Роганова, Софія Блага, Христина Загрекова (усі – «Україночки»), Вікторія Ценова, Дарія Цимиренко, Аліка Гадлія, Поліна Телегіна (усі – «Королеви Дніпра»), Варвара Ізмайлова («Пантери»)

Резерв: Вікторія Ткаченко, Ганна Лесь, Наталія Козачук, Тетяна Кириченко, Владлена Тарасова (усі – «Пантери»), Олександра Машкіна, Ярина Жданова (обидві – «Україночки»), Діана Ковтун (Туреччина), Валерія Манчак (США), Вікторія Лаломова, Христина Андрух, Поліна Лубинець (усі – «Королеви Дніпра»), Юлія Жизневська (Канада), Олена Ткачук (Королеви Дніпра), Владислава Скащук (Пантери), Софія Яковенко.

Тренер – Євген Аліпов; асистент – Олександр Нікулічев.

Зауважимо, що на льоду броварського «Терміналу» дівчата тренуватимуться чотири дні. Після того наша збірна виїде на першу серію товариських матчів до Литви. 2 грудня українки зіграють з господарками турніру, 3 грудня – з естонками, 4-го – ще раз з литовками.

Цей збір буде черговим етапом підготовки до чемпіонату світу в третьому дивізіоні, який відбудеться в квітні наступного року в болгарській столиці Софії.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей збірна України Ірина Заіченко
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