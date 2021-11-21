На Кременчуцькому водосховищі двоє браконьєрів впіймали 70 кг риби на 25 тис грн

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Також рейдова група вилучила 600 метрів сітки з рибою загальною вагою близько 70 кілограм

В ніч на 19 листопада працівники водної поліції Кременчуцького райуправління спільно з працівниками управління авіації та поліції на воді, представниками громадської організації «Річковий дозор» та працівниками Державної екологічної інспекції Центрального округу під час відпрацювання акваторії Кременчуцького водосховища (в межах Сулинського державного заказника) зловили двох браконьєрів.

Чоловіки 43 і 30 років, мешканці Глобинської громади, завантажували в автомобіль свіжовиловлену рибу із слідами, характерними обвічкуванню від риболовецьких сіток (близько 70 кілограм), з гумового човна, що перебував на воді. За попередніми підрахунками екологічної інспекції, рибалки завдали збитки на суму понад 25 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, на водоймі рейдова група вилучила 600 метрів сітки з рибою загальною вагою близько 70 кілограм. Заборонені знаряддя лову передали в екологічну інспекцію для подальшої утилізації, а рибу – відповідному підприємству для реалізації у дохід держави.

За фактами виявлення незаконного рибного промислу ведуться подальші перевірки та встановлюються особи, причетні до забороненого рибальства.