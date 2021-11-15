Люди у відчаї: батьки кременчуцьких школярів записали відеозвернення до Зеленського

Кременчуцькі батьки записали відеозвернення до Президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо дистанційної освіти у нашому місті. У відеоролику вони розповідають про те, що з 25 жовтня кременчуцьких учнів перевели на дистанційне навчання, але місто не знаходиться у червоній зоні. При цьому освітні заклади в інших населених пунктах Полтавської області навчаються очно.
Батьки вважають, що саме для початкової школи дистанційне навчання – недопустиме, це знущання як з батьків, так і з дітей. Крім того, міська влада економить кошти на дітях, не вмикаючи опалення у школах.
Свою думку висловили і діти. Вони сказали, що хочуть навчатися за партами у класах, щоб бачити свою вчительку та друзів. Дистанційно вчитися їм важко, бо від гаджетів болять очі, а коли «глючить» інтернет, на урок взагалі можна не потрапити.
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