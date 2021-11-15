Люди у відчаї: батьки кременчуцьких школярів записали відеозвернення до Зеленського

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 2 362 Коментарів: 7

Вони стверджують, що дистанційне навчання – це знущання як з батьків, так і з дітей

Кременчуцькі батьки записали відеозвернення до Президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо дистанційної освіти у нашому місті. У відеоролику вони розповідають про те, що з 25 жовтня кременчуцьких учнів перевели на дистанційне навчання, але місто не знаходиться у червоній зоні. При цьому освітні заклади в інших населених пунктах Полтавської області навчаються очно.

– Нам незрозуміло як батькам, чому саме наші діти повинні бути на дистанційному навчанні, чому вони не можуть ходити очно в свої навчальні заклади? Дуже просимо допомогти нам у вирішенні цього питання! Тому що ні департамент освіти, ні мер нашого міста не дали обґрунтованої відповіді на наші запитання, – зазначила одна з мам.

Батьки вважають, що саме для початкової школи дистанційне навчання – недопустиме, це знущання як з батьків, так і з дітей. Крім того, міська влада економить кошти на дітях, не вмикаючи опалення у школах.

Свою думку висловили і діти. Вони сказали, що хочуть навчатися за партами у класах, щоб бачити свою вчительку та друзів. Дистанційно вчитися їм важко, бо від гаджетів болять очі, а коли «глючить» інтернет, на урок взагалі можна не потрапити.

- Якщо ми будемо весь час на дистанційці, ми забудемо через рік, як читати і писати. Це ж дуже важливо для гарної людини! - каже хлопчик у синій куртці.