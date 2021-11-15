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Кременчук, Освіта, ТЪ у темі

Люди у відчаї: батьки кременчуцьких школярів записали відеозвернення до Зеленського

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 2 362 Коментарів: 7

 

Вони стверджують, що дистанційне навчання – це знущання як з батьків, так і з дітей

Кременчуцькі батьки записали відеозвернення до Президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо дистанційної освіти у нашому місті. У відеоролику вони розповідають про те, що з 25 жовтня кременчуцьких учнів перевели на дистанційне навчання, але місто не знаходиться у червоній зоні. При цьому освітні заклади в інших населених пунктах Полтавської області навчаються очно.

– Нам незрозуміло як батькам, чому саме наші діти повинні бути на дистанційному навчанні, чому вони не можуть ходити очно в свої навчальні заклади? Дуже просимо допомогти нам у вирішенні цього питання! Тому що ні департамент освіти, ні мер нашого міста не дали обґрунтованої відповіді на наші запитання, – зазначила одна з мам.

Батьки вважають, що саме для початкової школи дистанційне навчання – недопустиме, це знущання як з батьків, так і з дітей. Крім того, міська влада економить кошти на дітях, не вмикаючи опалення у школах.

Свою думку висловили і діти. Вони сказали, що хочуть навчатися за партами у класах, щоб бачити свою вчительку та друзів. Дистанційно вчитися їм важко, бо від гаджетів болять очі, а коли «глючить» інтернет, на урок взагалі можна не потрапити.

- Якщо ми будемо весь час на дистанційці, ми забудемо через рік, як читати і писати. Це ж дуже важливо для гарної людини! - каже хлопчик у синій куртці.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці показали як дистанційно проводять інклюзивне навчання

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Автор: Катерина Турубара
Теги: дети родители навчання дистанційна освіта звернення
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Коментарі: 7

46
umz523:
Сьогодні, 12:01

это все полумеры. предлагаю на сайте президента Украины написать петицию об освобождении с занимаемой должности городского голову города Кременчуг Малецкого В.А. ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ. думаю 25000 голосов мы насобираем


30 2
827
evil:
Сьогодні, 12:04

Буде вам червона зона. До кінця тижня. Випросили.


21 1
6
SvetNik:
Сьогодні, 12:07

По всій Полтавській області тільки у м.Кременчуці діти навчаються дистанційно. Ганьба нашому меру за таке відношення до дітей. Треба йти на площу до мерії і вимагати допущення наших дітей до навчання. 


21 2
827
evil:
Сьогодні, 12:09

Цитата: umz523
предлагаю на сайте президента Украины написать петицию

Пишите. Или кто-то другой вместо вас должен текст нацарапать? С пятницы не хватило сил? Или стремно самому? Жим-жим?

 

 

 


15 1
46
umz523:
Сьогодні, 12:21

Цитата: SvetNik

По всій Полтавській області тільки у м.Кременчуці діти навчаються дистанційно. Ганьба нашому меру за таке відношення до дітей. Треба йти на площу до мерії і вимагати допущення наших дітей до навчання. 

к сожалению это не отношение к детям а банальное несоответсвие занимаемой должности и не умение управлять и руководить ифраструктурой города и финансами. раздудость кадров в горисполкоме и  коммунальных предприятий и выписывание себе любимому баснословных премий типа он что то полезное делал для города за свой счет!!!


18 2
528
ankrem:
Сьогодні, 12:35

Цитата: umz523

это все полумеры. предлагаю на сайте президента Украины написать петицию об освобождении с занимаемой должности городского голову города Кременчуг Малецкого В.А. ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ. думаю 25000 голосов мы насобираем

создавай, проголосуем



Цитата: evil

Цитата: umz523
предлагаю на сайте президента Украины написать петицию

Пишите. Или кто-то другой вместо вас должен текст нацарапать? С пятницы не хватило сил? Или стремно самому? Жим-жим?

 

 

 

походу не хо светить ФИО)))


4 2
527
JJAbrams:
Сьогодні, 12:44

Эффект от видео был бы куда лучше, если бы одели маски


8 1

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