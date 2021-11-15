Вчора на проспекті Лесі Українки у Кременчуці загубилася 84-річна бабуся

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 536

14 листопада до поліції звернулась небайдужа кременчужанка та повідомила, що на проспекті Лесі Українки помітила бабусю, яка заблукала і не пам’ятає, де живе. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

За допомогою наявних баз, а також тієї інформації, яку змогла надати загублена літня жінка, інспектори з'ясували, де вона живе. 84-річну бабусю повернули додому, де на неї чекала схвильована онука.

Поліцейські дякують усім, хто в таких випадках не проходить повз чужі проблеми та звертає увагу на людей, що потребують нашої з вами допомоги.