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Вчора на проспекті Лесі Українки у Кременчуці загубилася 84-річна бабуся

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 536

 

Літню жінку повернули додому патрульні, яким зателефонувала небайдужа містянка

14 листопада до поліції звернулась небайдужа кременчужанка та повідомила, що на проспекті Лесі Українки помітила бабусю, яка заблукала і не пам’ятає, де живе. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

За допомогою наявних баз, а також тієї інформації, яку змогла надати загублена літня жінка, інспектори з'ясували, де вона живе. 84-річну бабусю повернули додому, де на неї чекала схвильована онука.

Поліцейські дякують усім, хто в таких випадках не проходить повз чужі проблеми та звертає увагу на людей, що потребують нашої з вами допомоги.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: бабушка потерялась полиция
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