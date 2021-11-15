Кременчужанин Олександр Шимків - найсильніший кікбоксер Європи

З 5 до 14 листопада у Будві Чорногорія відбувся чемпіонат Європи з кікбоксингу WAKO. Кременчужанин Олександр Шимків у складі збірної України вдало виступив на змаганнях та став найсильнішим кікбоксером Європи у своїй ваговій категорії.
Вихованець СК Боєць під керівництвом тренера Сергія Леоненка провів три поєдинки. У першому бою Олександр впевнено переміг спортсмена із Польщі, далі здолав болгарина. У фінальному протистоянні доля звела двох українців, й тут сильнішим став наш спортсмен з Кременчука.
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