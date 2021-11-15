Кременчужанин Олександр Шимків - найсильніший кікбоксер Європи

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 421

У фіналі наш кременчужанин переміг спортсмена з України

З 5 до 14 листопада у Будві Чорногорія відбувся чемпіонат Європи з кікбоксингу WAKO. Кременчужанин Олександр Шимків у складі збірної України вдало виступив на змаганнях та став найсильнішим кікбоксером Європи у своїй ваговій категорії.

Вихованець СК Боєць під керівництвом тренера Сергія Леоненка провів три поєдинки. У першому бою Олександр впевнено переміг спортсмена із Польщі, далі здолав болгарина. У фінальному протистоянні доля звела двох українців, й тут сильнішим став наш спортсмен з Кременчука.

- Після пройденого турніру Олександр є сильнішим кікбоксером Європи у своїй віковій та ваговій категорії. Олександр Шимків - наша олімпійська надія, - зауважив тренер Сергій Леоненко.