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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Кременчужанин Олександр Шимків - найсильніший кікбоксер Європи

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 421

 

У фіналі наш кременчужанин переміг спортсмена з України

З 5 до 14 листопада у Будві Чорногорія відбувся чемпіонат Європи з кікбоксингу WAKO. Кременчужанин Олександр Шимків у складі збірної України вдало виступив на змаганнях та став найсильнішим кікбоксером Європи у своїй ваговій категорії. 

Вихованець СК Боєць під керівництвом тренера Сергія Леоненка провів три поєдинки. У першому бою Олександр впевнено переміг спортсмена із Польщі, далі здолав болгарина. У фінальному протистоянні доля звела двох українців, й тут сильнішим став наш спортсмен з Кременчука. 

- Після пройденого турніру Олександр є сильнішим кікбоксером Європи у своїй віковій та ваговій категорії. Олександр Шимків - наша олімпійська надія, - зауважив тренер Сергій Леоненко. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: кікбоксинг
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