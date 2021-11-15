Вчора на вулиці Виноградній горів будинок: рятувальники годину його гасили

14 листопада о 16.39 на вулиці Виноградній горів нежитловий будинок. Як інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, рятувальники годину гасили пожежу.
Проте встигли згоріти металева покрівля площею 30 кв. м, двоє дерев’яних міжкімнатних дверей, вживані речі. Крім того, полум'я пошкодило два дерев’яних вікна, вхідні двері, закоптило стіни та стелю будинку на площі 30 кв. м.
Причини займання встановлюють.
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